COVID-19 приостановит внедрение блокчейна в цепочки поставок фармпрепаратов

Несмотря на то, что блокчейн является потенциальным решением для улучшения фармацевтических цепочек поставок, пандемия COVID-19 может стать настоящей помехой, а не стимулом, как хотелось бы думать, для внедрения этой технологии, говорит GlobalData, ведущая компания по обработке данных и аналитике.

Старший директор по маркетинговым исследованиям аналитической компании GlobalData Урте Якимавичюте (Urte Jakimaviciute), прокомментировал данную ситуацию:

«Логистический регистр на основе блокчейна может обеспечить важное решение для оптимизации отслеживания и отзыва продуктов, одновременно уменьшая такие проблемы, как нехватка лекарств и контрафактная продукция. Однако в условиях нынешнего кризиса блокчейн не может быть главным приоритетом для отрасли здравоохранения, и любые инвестиции, связанные с блокчейном, могут быть приостановлены.

Компании могут переключиться на операционную устойчивость и гибкость, а также на удаленную рабочую силу. И хотя управление рисками в цепочках поставок чрезвычайно важно для фармацевтического сектора, но технологии блокчейна еще только выходят в свет, а потому, оценить окупаемость инвестиций достаточно сложно.

Внедрение блокчейна в цепочках поставок фармацевтической продукции в настоящее время находится на ранней пилотной стадии, так Закон о безопасности цепи поставок лекарственных средств (The Drug Supply Chain Security Act – DSCSA) был принят в США в 2013 году, что побудило такие компании, как IBM, KPMG, Merck & Co и Walmart, изучить технологию блокчейна. В феврале 2020 года эти компании выпустили отчет, в котором заявлялось, что пилотная программа блокчейна успешно решает поставленные задачи и демонстрирует соответствие DSCSA. Тем не менее, они подчеркнули необходимость разработки определенной структуры управления отраслью, связанной с сетью блокчейна и стандартов для обмена информацией, таких как GS1.

Существует ещё целый ряд ограничений и проблем, которые поставщики технологий, промышленность и правительства стран должны решить, чтобы продвинуть вперед блокчейн-разработки. Помимо соблюдения нормативных требований и проблем управления, вопросы, связанные с безопасностью для устройств Интернета вещей (IoT), контролем доступа и масштабируемостью, могут представлять дополнительные барьеры и риски.

И хотя блокчейн представляет собой чрезвычайно привлекательный (показательный) пример использования в цепочках поставок фармацевтических препаратов, из-за отсутствия реального приложения к миру, кризис, связанный с COVID-19, может представлять неудачу для блокчейна, пусть и временную, а не стимулировать рост.»

Фото с сайта internetofbusiness.com

gmpnews