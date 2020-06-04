FUJIFILM Diosynth Biotechnologies изготовит экспериментальную вакцину против коронавируса

Биофармацевтическая компания Tonix Pharmaceuticals Holding и компания FUJIFILM Diosynth Biotechnologies заключили соглашение, согласно которому FUJIFILM Diosynth Biotechnologies будет предоставлять услуги по разработке технологии и контрактному производству для клинических испытаний вакцины TNX-1800, разработанной компанией Tonix для противодействия коронавирусной инфекции.

По словам руководства компании Tonix, живые реплицирующиеся ортопоксвирусные вакцины обладают хорошим потенциалом масштабируемости, а при прогнозируемой относительно низкой дозе вакцины – 2.5-12.5 x 105 PFU, а также передовым технологическим опытом FUJIFILM Diosynth Biotechnologies в области разработки процессов и коммерческого производства в соответствии со стандартом cGMP, разрабатываемый продукт может оказать существенное влияние в борьбе с пандемией.

В соответствии с соглашением, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies разработает весь производственно-технологический процесс, изготовит и поставит TNX-1800 для клинических исследований. Производство будет осуществляться на площадке FUJIFILM Diosynth Biotechnologies в Техасе (США).

Напомним, что в феврале этого года компания Tonix объявила о стратегическом сотрудничестве с Southern Research для поддержки разработки TNX-1800 (живая модифицированная вакцина против вируса оспы) на основе собственной платформы. Tonix разрабатывает TNX-801 в качестве потенциальной вакцины для профилактики оспы для стратегического национального запаса США и в качестве вакцины для профилактики оспы обезьян. Компания считает, что ее запатентованный вирус оспы потенциально может служить вектором вакцин для защиты от других инфекционных агентов.

gmpnews