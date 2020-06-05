Закупки онкопрепаратов в рамках нацпроекта в первом квартале выросли более чем в два раза

Согласно совместным подсчетам AlphaRM и «ФВ», в январе-марте 2020 года больницы закупили лекарств от рака на общую сумму 18,6 млрд руб., в этот же период 2019 года сумма закупок составила 7,8 млрд руб., 2018 года – 3,1 млрд руб.

Нацпроект

Для оценки объема закупок противоопухолевых препаратов в рамках нацпроекта мы взяли все онкологические препараты, закупленные лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ). Основное финансирование стационары получают через фонд ОМС – именно через него деньги нацпроекта доводятся до ЛПУ.

В России второй год подряд правительство выделяет деньги на оказание медпомощи онкологическим пациентам в соответствии с клиническими рекомендациями, то есть на закупку противоопухолевых препаратов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». В 2019 году на эти цели потрачено 70 млрд руб., в текущем году в федеральном бюджете заложено 120 млрд руб. Таким образом, по итогам первого квартала 2020 года потрачено 15,5% из этих денег.

Источник: AlphaRM

Внимание к онкологии

Общие госзакупки противоопухолевых препаратов (включая все источники финансирования, а не только средства нацпроекта) в I квартале 2020 года составили более 40 млрд руб., что составляет 27,3% от всех госзакупок лекарств.

Источник: AlphaRM

В первом квартале 2020 года рост обеспечения онкопрепаратами в рублевом эквиваленте по отношению к первому кварталу 2019 года наблюдался во всех сегментах, в упаковках максимальный рост отмечается в сегменте федеральной льготы +102%.

Источник: AlphaRM

Рост закупок препаратов для лечения онкологических заболеваний в федеральных округах распределен неравномерно. В Дальневосточном ФО закупки в деньгах выросли на 95%, в то время как в упаковках рост составил +32%. В Северо-Кавказском ФО, напротив, рост в натуральном выражении выше, чем в стоимостном, т.е. в данном регионе закупались более бюджетные препараты. Предположение подтверждается показателями средневзвешенной стоимости противоопухолевых препаратов в этих ФО. К примеру, в ДФО средняя цена составила 18,2 тыс. руб. за упаковку, прирост цены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года +48%. В СКФО другая тенденция – средняя цена упала на 32% и составила 11,2 тыс. руб.

Источник: AlphaRM

Рейтинги

В рейтинге противоопухолевых МНН, которые закупаются в госсекторе, лидирует леналидомид – бренд «Ревлимид» производства Celgene, частично локализованный на площадке «Фармстандарта», с объемом рынка 5,9 млрд руб. (табл. 1). Следом идут ритуксимаб и даратумумаб с объемами 3,1 и 2,7 млрд руб. соответственно. Максимальный прирост показал МНН даратумумаб (бренд «Дарзалекс» компании Janssen). Препарат поднялся с 58-й строчки в первом квартале 2019 года на третью позицию в текущем году. Сокращение продаж среди МНН в ТОР10, несмотря на лидирующие позиции, демонстрирует леналидомид -18,4%. Остальные МНН наращивают объемы рынка.

Рейтинг МНН по объему закупок в стоимостном выражении Рейтинг МНН I кв. 2020 Прирост I кв. 2020/ I кв 2019, % млрд руб. руб 1 Леналидомид 5,9 -18,4 2 Ритуксимаб 3,1 59,5 3 Даратумумаб 2,7 4069,4 4 Ниволумаб 1,8 223,3 5 Бевацизумаб 1,6 109,9 6 Пембролизумаб 1,6 183,0 7 Ибрутиниб 1,6 75,9 8 Трастузумаб 1,5 32,8 9 Пертузумаб 1,1 142,0 10 Трастузумаб эмтанзин 0,8 128,9

Источник: AlphaRM Табл. 1.

В натуральном выражении рейтинг МНН выглядит иначе (табл. 2). Лидером рейтинга становится фторурацил, сдвинув на вторую строку метотрексат. В первом квартале 2020 года данного лекарственного средства закупили почти 379 тыс упаковок.

Рейтинг МНН по объему закупок в натуральном выражении Рейтинг МНН I кв. 2020 Прирост I кв. 2020/ I кв. 2019, % тыс упак. упак. 1 Фторурацил 378,9 81,3 2 Метотрексат 282,2 3,3 3 Иматиниб 255,2 695,9 4 Ритуксимаб 215,8 51,6 5 Циклофосфамид 193,9 12,1 6 Доксорубицин 186,0 34,3 7 Гемцитабин 116,9 50,9 8 Оксалиплатин 109,9 26,6 9 Карбоплатин 106,6 -4,8 10 Паклитаксел 98,4 -5,9

Источник: AlphaRM Табл. 2.

Елена Калиновская

Вероника Догузова

pharmvestnik