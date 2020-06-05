Закупки онкопрепаратов в рамках нацпроекта в первом квартале выросли более чем в два раза

В I квартале 2020 года закупки онкологических лекарств в стационарах выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а по сравнению с первым кварталом 2018 года – почти в шесть раз.
Согласно совместным подсчетам AlphaRM и «ФВ», в январе-марте 2020 года больницы закупили лекарств от рака на общую сумму 18,6 млрд руб., в этот же период 2019 года сумма закупок составила 7,8 млрд руб., 2018 года – 3,1 млрд руб.
Нацпроект
Для оценки объема закупок противоопухолевых препаратов в рамках нацпроекта мы взяли все онкологические препараты, закупленные лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ). Основное финансирование стационары получают через фонд ОМС – именно через него деньги нацпроекта доводятся до ЛПУ.
В России второй год подряд правительство выделяет деньги на оказание медпомощи онкологическим пациентам в соответствии с клиническими рекомендациями, то есть на закупку противоопухолевых препаратов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». В 2019 году на эти цели потрачено 70 млрд руб., в текущем году в федеральном бюджете заложено 120 млрд руб. Таким образом, по итогам первого квартала 2020 года потрачено 15,5% из этих денег.
Источник: AlphaRM
Внимание к онкологии
Общие госзакупки противоопухолевых препаратов (включая все источники финансирования, а не только средства нацпроекта) в I квартале 2020 года составили более 40 млрд руб., что составляет 27,3% от всех госзакупок лекарств.
Источник: AlphaRM
В первом квартале 2020 года рост обеспечения онкопрепаратами в рублевом эквиваленте по отношению к первому кварталу 2019 года наблюдался во всех сегментах, в упаковках максимальный рост отмечается в сегменте федеральной льготы +102%.
Источник: AlphaRM
Рост закупок препаратов для лечения онкологических заболеваний в федеральных округах распределен неравномерно. В Дальневосточном ФО закупки в деньгах выросли на 95%, в то время как в упаковках рост составил +32%. В Северо-Кавказском ФО, напротив, рост в натуральном выражении выше, чем в стоимостном, т.е. в данном регионе закупались более бюджетные препараты. Предположение подтверждается показателями средневзвешенной стоимости противоопухолевых препаратов в этих ФО. К примеру, в ДФО средняя цена составила 18,2 тыс. руб. за упаковку, прирост цены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года +48%. В СКФО другая тенденция – средняя цена упала на 32% и составила 11,2 тыс. руб.
Источник: AlphaRM
Рейтинги
В рейтинге противоопухолевых МНН, которые закупаются в госсекторе, лидирует леналидомид – бренд «Ревлимид» производства Celgene, частично локализованный на площадке «Фармстандарта», с объемом рынка 5,9 млрд руб. (табл. 1). Следом идут ритуксимаб и даратумумаб с объемами 3,1 и 2,7 млрд руб. соответственно. Максимальный прирост показал МНН даратумумаб (бренд «Дарзалекс» компании Janssen). Препарат поднялся с 58-й строчки в первом квартале 2019 года на третью позицию в текущем году. Сокращение продаж среди МНН в ТОР10, несмотря на лидирующие позиции, демонстрирует леналидомид -18,4%. Остальные МНН наращивают объемы рынка.
|Рейтинг МНН по объему закупок в стоимостном выражении
|Рейтинг
|МНН
|I кв. 2020
|Прирост I кв. 2020/ I кв 2019, %
|млрд руб.
|руб
|1
|Леналидомид
|5,9
|-18,4
|2
|Ритуксимаб
|3,1
|59,5
|3
|Даратумумаб
|2,7
|4069,4
|4
|Ниволумаб
|1,8
|223,3
|5
|Бевацизумаб
|1,6
|109,9
|6
|Пембролизумаб
|1,6
|183,0
|7
|Ибрутиниб
|1,6
|75,9
|8
|Трастузумаб
|1,5
|32,8
|9
|Пертузумаб
|1,1
|142,0
|10
|Трастузумаб эмтанзин
|0,8
|128,9
Источник: AlphaRM Табл. 1.
В натуральном выражении рейтинг МНН выглядит иначе (табл. 2). Лидером рейтинга становится фторурацил, сдвинув на вторую строку метотрексат. В первом квартале 2020 года данного лекарственного средства закупили почти 379 тыс упаковок.
|Рейтинг МНН по объему закупок в натуральном выражении
|Рейтинг
|МНН
|I кв. 2020
|Прирост I кв. 2020/ I кв. 2019, %
|тыс упак.
|упак.
|1
|Фторурацил
|378,9
|81,3
|2
|Метотрексат
|282,2
|3,3
|3
|Иматиниб
|255,2
|695,9
|4
|Ритуксимаб
|215,8
|51,6
|5
|Циклофосфамид
|193,9
|12,1
|6
|Доксорубицин
|186,0
|34,3
|7
|Гемцитабин
|116,9
|50,9
|8
|Оксалиплатин
|109,9
|26,6
|9
|Карбоплатин
|106,6
|-4,8
|10
|Паклитаксел
|98,4
|-5,9
Источник: AlphaRM Табл. 2.
Елена Калиновская
Вероника Догузова
pharmvestnik