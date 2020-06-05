Ежегодный объем продаж remdesivir может превысить 7 млрд долл.

Аналитики считают, что remdesivir может стать потенциальным блокбастером. Даже при цене за курс терапии 1 тыс. долл. глобальный объем продаж превысит 1 млрд долл.

Ежегодный глобальный объем продаж препарата remdesivir американской компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») может составить более 7 млрд долл. к 2022 году, сообщает Reuters.

По мнению аналитика компании SVB Leerink Джеффри Порджеса, росту продаж будут способствовать усилия правительств по созданию запасов препарата на случай будущих вспышек коронавирусной инфекции.

Remdesivir показал эффективность при лечении COVID-19 у госпитализированных пациентов в рамках клинических исследований. Препарат одобрен для экстренного применения в США, Индии и Южной Корее. В ряде стран Европы он применяется по программе «сочувственное применение».

Производитель пока не установил цену на препарат.

Джеффри Порджес прогнозирует, что цена за курс терапии препаратом составит 5 тыс. долл. в США, 4 тыс. долл. в Европе и около 2 тыс. долл. в других странах мира.

Месяцем ранее Американский Институт клинико-экономического анализа (ICER) спрогнозировал цену за 10-дневный курс терапии в США на уровне 4,5 тыс. долл.

Gilead пока не получила окончательного одобрения FDA на remdesivir. Аналитик не исключает, что коммерческие продажи препарата начнутся уже в 2020 году.

Он полагает, что правительства начнут запасаться препаратом в конце 2021 года, и половина прогнозируемого объема продаж в 2022 году как раз придется на контракты, направленные на создание запасов remdesivir.

В апреле 2020 года аналитики брокерской компании SunTrust Robinson Humphrey предположили, что к 2022 году глобальный объем продаж препарата составит около 3 млрд долл. из расчета около 1 тыс. долл. за курс терапии в США, принимая во внимание потенциальную конкуренцию со стороны других препаратов и вакцин.

По подсчетам аналитиков SunTrust Robinson Humphrey, на фоне увеличения случаев заражения COVID-19 даже при цене за курс терапии около 1 тыс. долл. объем продаж превысит 1 млрд долл.

Илья Дугин

pharmvestnik