Дистрибьюторский и розничный сегмент ГК «Протек» признаны лучшими по итогам 2019 года

ЦВ «Протек» (дистрибьюторский сегмент ГК «Протек») и аптечная сеть «Ригла» (розничный сегмент ГК «Протек») признаны победителями ХX ежегодного конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Церемония награждения состоялась 4 июня в формате интерактивной онлайн-трансляции.

Центр внедрения «Протек» назван лучшей компанией 2019 года в номинации «Дистрибьютор лекарственных средств». Это уже одиннадцатая победа ЦВ «Протек» за время существования премии «Платиновая унция». Первый раз компания удостоилась этой награды в 2000 году на первом конкурсе.

Сеть аптек «Ригла» в очередной раз голосованием экспертов признана лучшей аптечной сетью по итогам 2019 года.

«Профессиональные награды – это всегда волнительно и приятно, хотя ЦВ «Протек» получает премию не первый раз, – прокомментировал награждение генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. – Победить в двадцатый юбилейный год премии и в юбилейный год ЦВ «Протек» – нам исполняется 30 лет – особенно приятно, вспоминая, что мы впервые взяли эту номинацию в год ее основания».

Он также поздравил с наградой коллектив компании: «Каждый из вас внес свой вклад в эту заслуженную награду. Фармацевтика – одна из отраслей, которые могут сделать наш мир лучше и безопаснее. Искренне верю, что это действительно в наших силах, ЦВ «Протек» будет всеми силами стремиться к этой благой цели».

Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов выразил признательность экспертам, проголосовавшим за аптечную сеть «Ригла», и организаторам конкурса «Платиновая унция». «Для нас победа в номинации «Компания года» среди аптечных сетей – свидетельство того, что мы успешно преодолели сложности, с которыми розница столкнулась в 2019 году, – подчеркнул он. – 2020 год подготовил для всего мира испытания, которых никто не ожидал. Думаю, выражу общее мнение участников рынка, что, несмотря ни на что, мы полны энергии и решимости работать в новых условиях, не забывая о самом главном – социальной миссии нашего бизнеса».

ХX ежегодный конкурс «Платиновая унция» состоял из 7 номинаций – «Компания года», «Препарат года», «Вектор года», «Лонч года», «Динамика года», «Коммуникация года», «Сделка года» и 15 подноминаций. Победителей «Платиновой унции» ежегодно определяет экспертный совет, куда входят около 100 представителей фармацевтической отрасли, включая аналитические компании IQVIA, DSM Group, Ipsos Healthcare, AlphaRM и информационно-аналитическое издание «Фармацевтический вестник».

Источник: ЦВ «Протек»

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