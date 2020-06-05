Stada сделала ставку на Китай в области поставок фармсырья

Stada учла уроки пандемии COVID-19 и приняла меры по укреплению механизма поставок сырья. Кроме того, компания рассматривает Китай в качестве потенциального рынка сбыта лекарственных препаратов.

Немецкая фармацевтическая компания Stada Arzneimittel («Штада Арцнаймиттель»), принадлежащая консорциуму частных инвестиционных фондов Bain Capital LLC и Cinven Group Ltd., обратила внимание на Китай в целях обеспечения бесперебойных поставок фармсырья и активных фармсубстанций (АФС) и расширения присутствия на крупнейшем рынке Азиатского региона, сообщает South China Morning Post.

Компания намерена заключить соглашения с компаниями из континентального Китая.

Как отметил управляющий директор Stada по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гэри Кларк, Китай играет важную роль для компании в качестве поставщика фармсырья и готовой продукции. По его словам, у компании много поставщиков в Китае, но она намерена еще больше увеличить их количество.

На Китай приходится примерно пятая часть фармсырья и АФС, импортируемых Stada из стран региона. Более 40% импортируемых из Китая АФС предназначены для производства лекарственных препаратов на предприятиях в Германии и Сербии.

В 2019 году объем продаж Stada составил 2,61 млрд евро (2,92 млрд долл.). Основными рынками сбыта продукции немецкой компании за пределами Германии являются Великобритания и Россия. Объем экспорта в страны Азии составляет около 5% общего показателя компании.

По словам Гэри Кларка, Stada консолидировала свой бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе после приобретения компании консорциумом инвестфондов в 2017 году.

Stada расширяет свой продуктовый портфель за счет приобретения активов у других компаний. Так, в феврале компания купила филиппинского производителя витамина C и ряд безрецептурных активов у британской GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»). В прошедшем году немецкая компания приобрела у японской Takeda активы в России и странах СНГ.

Илья Дугин

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