Операторы фискальных данных адаптировались к работе с лекарствами в системе маркировки

Все операторы фискальных данных подготовились к работе с маркированными лекарственными препаратами. Об этом в ходе организованной совместно с Росздравнадзором конференции сообщил руководитель проекта по работе с медучреждениями группы «Фарма» ЦРПТ Алексей Косарев.

«Все они готовы для работы с кодами Data Matrix, – рассказал он. – Практически со всеми мы уже протестировали интеграционное взаимодействие, передача данных работает корректно. Данным функционалом можно пользоваться в рамках промышленной эксплуатации».

С 1 июля 2020 года маркировка кодами Data Matrix станет обязательной для всех лекарств. Данные о движении препаратов от производителя до вывода на кассе или в больнице отражаются в ГИС «Мониторинг движения лекарственных препаратов» (ГИС МДЛП), оператором которой выступает ЦРПТ.

«Код на потребительской упаковке должен быть просканирован 2D-сканером, и информация об этом передается в систему МДЛП через оператора фискальных данных, – пояснил Алексей Косарев. – Код пробивается в момент отпуска лекарственного препарата и в момент пробития кассового чека».

Замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко отметила высокую степень готовности аптек к работе с маркированными препаратами.

«Основная масса медицинских организаций государственной и муниципальной формы собственности уже зарегистрирована, – добавила она. – Менее активно идет регистрация частных медицинских организаций. Еще есть 25 дней, чтобы зарегистрироваться, начать работать с препаратами, которые уже сейчас поступают маркированными».

Она напомнила, что методические материалы по маркировке лекарств размещены на сайтах Честныйзнак.рф и Росздравнадзора.

Источник: ЦРПТ

pharmvestnik