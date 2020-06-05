Индийский регулятор зафиксировал цены на 40 наименований готовых лекарственных форм

Решение индийских властей ударит по фармпроизводителям. Оно принято на совещании 20 мая 2020 года.

Национальное агентство по ценообразованию на фармпродукцию Индии (NPPA) приняло решение о фиксировании розничных цен на 40 наименований готовых лекарственных форм, сообщает The Economic Times.

Как говорится в заявлении, регулятор понизил максимальное розничные цены на статины, противодиабетические препараты и средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, применяющиеся как в качестве монотерапии, так и в различных комбинациях.

Снижение цен коснется следующих препаратов и комбинаций:

воглибоза/метформин;

глимерипид/метформин (таблетки);

омепразол/домперидон (Oldolan);

пантопразол в таблетках (MyPrazol);

глимерипид/метформин/пиоглитазон в таблетках (MyGainPro P2);

глимерипид/метформин/пиоглитазон в таблетках (MyGainPro P1);

пантопразол/ левосульпирид в капсулах (MyPrazol L);

пантопразол/домперидон в таблетках (MyPrazol D);

лозартан/гидрохлоротиазид в таблетках (MyLosdro H);

телмисартан/амлодипин в таблетках (MyTenslo A);

аторвастатин/эзетимиб в таблетках;

рабепразол/домперидон в таблетках (Ridzogas D);

рабепразол/домперидон в капсулах (Ridzogas SR D).

Снижение цен значительно повлияет на производителей лекарств, в т.ч. Sun Pharma («Сан Фарма») и Zydus Healthcare («Зидус Хелскер»).

Согласно параграфу 2 (u) «Правил по контролю цен на лекарственные средства» (DPCO) от 2013 года, производители новых лекарств обязаны устанавливать розничные цены в соответствии с указаниями NPPA.

Компании, нарушающие положение о предельных ценах и другие пункты Приказа о контроле цен на лекарства, обязаны выплатить разницу в цене плюс проценты, что предусмотрено в Законе об основных товарах от 1955 года.

Илья Дугин

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