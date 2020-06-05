Сервис Apteka.ru признан лидером по онлайн-продажам сегмента e-pharma

Data Insight совместно с IQVIA провело исследование рынка интернет-аптек в России в 2019 году.

Безусловным лидером отрасли среди онлайн-аптек по объему продаж с долей 40% в 2019 году стал сервис поиска и заказа аптечных товаров Apteka.ru. Приложение Apteka.ru в 2019 году скачали более 1 млн раз. На втором месте онлайн-аптека apteka-ot-sklada, на третьем – eapteka.ru.

По данным исследования, в 2019 году на российском рынке e-commerce 12% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов были сделаны в интернет-аптеках. Их доля по объему онлайн-продаж составила 5%.

Всего же в 2019 году розничные продажи лекарственных препаратов выросли на 5,1% в деньгах и сократились на 1% в упаковках. При этом количество онлайн-заказов в интернет-аптеках в 2019 году увеличилось на 98%.

В 2019 году потребители совершили 51,6 млн заказов в интернет-аптеках на сумму 86,3 млрд руб. (это на 92% больше, чем в 2018 г.), средний чек при этом упал на 3% до 1 670 руб., а конверсия составила почти 22%.

В опубликованном исследовании не были учтены интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАД и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитывались продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.

Источник: АО НПК «Катрен»

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