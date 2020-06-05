Руководство Moderna заподозрили в манипулировании фондовым рынком

Руководство Moderna воспользовалось моментом для инсайдерской торговли. Топ-менеджеры знали об обнадеживающих результатах клинических исследований вакцины против COVID-19 до их публикации.

Некоммерческая антимонопольная организация Accountable.US обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с просьбой провести расследование в отношении топ-менеджеров американской биотехнологической компании Moderna («Модерна»), сообщает The Hill. Их подозревают в манипулировании фондовым рынком и инсайдерской торговле.

В письме от 1 июня говорится, что торги акциями компании на фоне обнадеживающих данных о результатах клинических исследований вакцины против COVID-19 выглядят подозрительно.

Как отметил президент Accountable.US Кайл Херриг, подобные злоупотребления особенно недопустимы, поскольку имеет место спекуляция на страхах, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Moderna – одна из нескольких американских компаний, разрабатывающих вакцину против SARS-CoV-2. В апреле компания объявила об обнадеживающих результатах клинических исследований (КИ). На фоне этой информации акции компании выросли на 30% – до 87 долл. С начала года бумаги Moderna выросли в цене на 344%.

После того как несколькими днями позже эксперты поставили результаты исследования под сомнение, акции компании подешевели.

По информации авторов письма, по меньшей мере, двое топ-менеджеров Moderna использовали напряженную ситуацию вокруг коронавируса для увеличения рыночной капитализации компании, а также пополнения своих банковских счетов за счет продажи акций по высокой цене после объявления результатов исследований.

Кайл Херриг высказал подозрение, что топ-менеджеры компании согласовали свои действия по продаже акций еще до объявления результатов КИ.

По его словам, если они знали о результатах КИ до их объявления и воспользовались этим для продажи акций, то налицо нарушение Закона о торговле ценными бумагами США.

Илья Дугин

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