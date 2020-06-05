Минздрав объявил аукционы на поставку леналидомида

Минздрав России объявил два аукциона на поставку иммунодепрессанта леналидомид в дозировках 15 и 25 мг.

Минздрав России объявил аукционы на поставку иммунодепрессанта леналидомид для лечения высокозатратных нозологий в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1416 от 26.11.2018. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru

Прием заявок на участие заканчивается 22 июня.

– Леналидомид, капсулы, 15 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 346 770 203,75 руб.

– Леналидомид, капсулы, 25 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 872 825 618,08 руб.

Елена Сидорова

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