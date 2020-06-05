Михаил Мишустин утвердил временный порядок распределения лекарств для лечения Covid-19

Государство возьмет под контроль распределение поставок медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции. Контролировать процесс будет Минздрав.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление № 816, которым утвержден временный порядок распределения в Российской Федерации некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для лечения новой коронавирусной инфекции, который будет действовать до конца 2020 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Контролировать процесс будет Минздрав. Еженедельно производители и компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств для лечения коронавируса, обязаны будут направлять туда план распределения поставок медикаментов с приложением заявок, поступивших от регионов.

В заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских организациях, в которые планируется направить медикаменты, данные о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, для которых закупаются препараты.

Минздрав в течение 2 календарных дней со дня поступления плана распределения осуществляет совместно с Росздравнадзором рассмотрение и оценку представленных для согласования планов распределения. А затем уведомляет фармпроизводителей и организации, осуществляющие ввоз лекарственных препаратов, о принятом решении с приложением согласованного плана распределения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2021 года.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова

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