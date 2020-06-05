Servier завершила приобретение компании Symphogen

Независимая международная фармацевтическая компания «Сервье» объявила о завершении сделки по приобретению биотехнологической компании «Симфоджен А/С» (Symphogen A/S). В начале 2020 года компания «Симфоджен» (Symphogen) начала сотрудничество с кафедрой инфекционных болезней Орхусского университета для выявления нейтрализующих антител к COVID-19.

В составе группы «Сервье» компания «Симфоджен» (Symphogen) станет центром передовых технологий и разработки лекарственных средств на основе моноклональных антител для лечения различных заболеваний, включая онкологические. Компания «Симфоджен» (Symphogen) будет функционировать в качестве отдельного подразделения в составе Группы компаний «Сервье» и сохранит штаб-квартиру в городе Баллеруп (Дания).

В рамках сделки Кристоф Тюрио (Christophe Thurieau), исполнительный директор Научно-исследовательского института компании «Сервье» был назначен главным исполнительным директором компании «Симфоджен» (Symphogen), а Карин Гарре (Karin Garre), бывший главный операционный директор компании «Симфоджен» (Symphogen) была назначена генеральным директором компании «Симфоджен» (Symphogen). Мартин Олин (Martin Olin), бывший главный исполнительный директор компании «Симфоджен» (Symphogen), продолжит работу в качестве внешнего консультанта на время переходного периода.

Исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам компании «Сервье» Клод Бертран (Claude Bertrand) заявил: «Это приобретение позволит компании «Сервье» расширить свои компетенции в области разработки лекарственных препаратов на основе антител в онкологии и других областях медицины. Созданная компанией «Симфоджен» (Symphogen) платформа для исследования антител усилит наши возможности в области разработки новых лекарственных средств и расширит наш портфель препаратов, что согласуется с нашей целью, которую мы видим в обеспечении доступности жизненно-важной терапии для как можно большего числа пациентов во всем мире».

Карин Гарре, генеральный директор компании «Симфоджен» (Symphogen) отметила: «Завершение этой сделки знаменует собой начало продуктивной работы компаний «Симфоджен» (Symphogen) и «Сервье». Данное приобретение, основанное на опыте предыдущего сотрудничества, укрепляет стратегию компании «Сервье» в области разработки антител за счет возможностей компании «Симфоджен». Я уверена, что благодаря объединению двух компаний, разделяющих общие ценности, мы добьемся отличных результатов в будущем».

gmpnews