Глобальная фарма заинтересовалась планом Индии по развитию производства субстанций

План Индии по привлечению крупных иностранных компаний для наращивания производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) уже вызвал интерес у восьми глобальных фармацевтических компаний.

По информации Министерства химической промышленности и удобрений Индии, принято решение по присвоению конкретного тарифного кода каждому химическому веществу для контроля за импортом, передает The Economic Times со ссылкой на государственного министра Мансуха Мандавия.

Правительство Индии намерено через две недели обозначить схемы субсидирования производства, о чем было объявлено ​в марте текущего года.

ВОСЕМЬ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС К ИНВЕСТИРОВАНИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ. МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СХЕМЫ, ОНА БУДЕТ СФОРМУЛИРОВАНА ЧЕРЕЗ 15 ДНЕЙ.

Отмечается, что Индия сильно зависит от Китая в отношении фармингредиентов. Ежегодно страна импортирует субстанции на сумму около 3,5 млрд долларов, из которых 70% приходится на Китай.

Напомним, что 20 марта в Индии была одобрена схема, связанная с производством на более чем 900 млн долларов (Rs 6,940 crore), предполагается стимулирование внутреннего производства важнейших лекарственных препаратов и АФИ. Плюс к этому схема почти на 400 млн долларов (Rs 3,000 crore), которая направлена на создание промышленных парков по выпуску не фасованных лекарств.

В соответствии с этим, правительством определены 53 АФИ, которые можно будет корректировать, чтобы позволить действующим компаниям участвовать в проекте. По словам Мандавия, перечень АФИ намерены сделать максимально гибким, чтобы индийские компании могли расширять производство, а также создавать совместные предприятия с иностранными компаниями, которые могут принести не только технологии, но и прямые инвестиции.

ОЧЕНЬ ВАЖНО УСТАНОВИТЬ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. СЕГОДНЯ НЕКОТОРЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ИМПОРТИРУЮТСЯ ПО КОДАМ ДЖЕНЕРИКОВ. ЭТО СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМУ, ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ УСТАНОВИТЬ СТАНДАРТЫ ДЛЯ 53 ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

Сейчас проходят переговоры о присвоении определенных кодов химическим веществам с министерством торговли.

ИДЕЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ПРИТОК ТЕХНОЛОГИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНУ.

Министр добавляет, что нынешний кризис выявил зависимость Индии от импорта из Китая в таких областях, как фармацевтика и медицинские приборы.

«Посмотрите на медицинские приборы, даже термометры импортируются. Разве мы не можем сделать их в Индии?», — спрашивает Мандавия. Если посмотреть на цифры, то в в 2018-19 финансовом году Индия импортировала клинические и цифровые термометры на сумму почти 10 млн долларов, причем на 75% из Китая.

Фото с сайта unsplash.com

gmpnews