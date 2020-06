Росздравнадзор разъяснил правила и условия дистанционной торговли лекарствами Глобальная фарма заинтересовалась планом Индии по развитию производства субстанций » Япония намерена использовать вакцину от коронавируса к июню 2021 года Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил о планах вывода на рынок страны вакцины против коронавируса к июню 2021 года, это связано в первую очередь с подготовкой к проведению Олимпийских игр в Токио. МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНО УСКОРЕННОЙ РАЗРАБОТКЕ ВАКЦИН. В обычном режиме рассматривают производственные возможности только после успешного завершения разработки препарата. В прошлом месяце правительство Японии выделило 146 млрд иен (1,34 млрд долларов) на производство и распространение вакцин. На сегодняшний день разработкой вакцины против коронавируса (SARS-CoV-2) занимается несколько японских фармкомпаний, в том числе Shionogi & Co и AnGes Inc. Shionogi занимается разработкой рекомбинантной белковой вакцины, с использованием уникальной технологии «BEVS» от UMN Pharma Inc., дочерней компании Shionogi. Компания получит около 1,3 млрд иен на финансирование исследований с конца мая 2020 года по март 2021 года. В настоящее время работа идет над очисткой антигенов и установлением аналитических методов для начала доклинических исследований. AnGes Inc. ведет совместную разработку с Университетом Осаки ДНК-вакцины против нового коронавируса. gmpnews