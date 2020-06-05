Росздравнадзор разъяснил правила и условия дистанционной торговли лекарствами

Чтобы быть уверенным в приобретении качественного и безопасного лекарственного препарата дистанционным способом, гражданин должен проверить целостность транспортной упаковки и удостовериться в соблюдении температурного режима при доставке товара.

Росздравнадзор на своем сайте разместил правила и условия дистанционной торговли, которыми должны руководствоваться граждане, чтобы быть уверенными в приобретении качественного и безопасного лекарственного препарата.

В частности, при оплате лекарственного препарата покупателем в безналичной форме (за исключением оплаты с использованием банковской карты) продавец обязан подтвердить передачу товара путем составления накладной или акта сдачи-приемки товара.

При получении заказа покупатель обязательно должен проверить целостность транспортной упаковки, самостоятельно вскрыть ее и сверить содержимое заказа с описью вложения, проверить отсутствие повреждений вторичной (потребительской) и первичной упаковок лекарственного препарата, общий надлежащий вид товара.

При получении заказа, содержащего термолабильный лекарственный препарат, покупатель должен попросить работника, осуществляющего доставку, продемонстрировать соответствие температурного режима, при котором хранился лекарственный препарат при доставке, условиям хранения, указанным на его вторичной упаковке.

В случае доставки заказа ненадлежащего качества (ненадлежащее качество лекарственного препарата, доставленный заказ не соответствует заказанному по количеству или составу) покупатель вправе вернуть его курьеру без оплаты доставленного препарата и услуги по его доставке и потребовать надлежащее исполнение заказа.

В соответствии с действующим законодательством дистанционная торговля запрещена для препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных лекарственных средств, а также для спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

В настоящее время за получением разрешения на дистанционную торговлю лекарствами в Росздравнадзор обратились 50 аптечных организаций (г. Москва, Московская область, Пензенская область, Сахалинская область, Краснодарский край, Амурская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Самарская область, Новосибирская область, Хабаровский край, Республика Татарстан), 20 из которых уже получили разрешение, остальные заявления находятся на стадии рассмотрения.

Елена Сидорова

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