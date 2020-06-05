Объявлены победители «Платиновой унции 2019»

Всероссийский открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» – один из старейших и уважаемых профессиональных конкурс российского фармацевтического рынка.

В этом году конкурсу исполняется 20 лет, и юбилейная церемония награждения просто обязана была стать совершенно особенной. Впервые за свою историю вручение премий «Платиновая унция» прошла в формате масштабной онлайн-трансляции, которая будет доступна даже тем, кто в прошлые годы по разным причинам не мог присутствовать на награждениях.

Победителей «Платиновой унции» ежегодно определяет экспертный совет, куда входят около 100 представителей фармацевтической отрасли. Голосование проходит в два этапа. Сначала эксперты в каждой номинации называют по пять компаний или продуктов, которые должны, по их мнению, попасть в номинанты.

По результатам первого этапа анкетирования выявляются 5 номинантов в каждой номинации. На втором этапе эксперты голосуют за победителя в каждой номинации.

Итак, номинанты конкурса:

Номинация «Вектор года». Динамика года. Компания (коммерческий сектор) Акрихин Гротекс KRKA Озон Фармацевтика Синтез

Номинация «Вектор года». Динамика года. Компания (государственный сектор) AstraZeneca Биокад Bristol-Myers Squibb Р-фарм Roche Abbott

Номинация «Вектор года». Динамика года. Препарат (розничный сектор) Препарат Компания Вальсакор KRKA Доритрицин «Медиче Фарма» MediciFarma Ксарелто Bayer Лонгидаза Петровакс Нимулид Panacea Biotech Эликвис Pfizer

Номинация «Вектор года». Динамика года. Препарат (государственный сектор) Препарат Компания Китруда MSD Опдиво Bristol-Myers Squibb Тецентрик Roche Ксарелто Bayer Элизария Генериум

Номинация «Вектор года». Лонч года Препарат Компания Детравенол Озон Фармацевтика Ко-Вамлосет KRKA Лайфевит Sanofi Мизол Эвалар Тексаред Dr. Reddy’s Laboratories

Номинация «Вектор года». Проект года. Бизнес-проект Проект Компания Пульс Здоровья Sanofi Ввод в эксплуатацию фармкомплекса в Санкт-Петербурге Вертекс Создание научно-производственного предприятия с научным центром имени Чумакова Нанолек Фармгид Bosnalijek

Номинация «Вектор года». Проект года. Диджитал-проект Проект Компания Инновационный портал «Доктрина.рф» Учебный центр «Доктрина» Создание цифровой экосистемы для специалистов здравоохранения Фармстандарт Центр инноваций и интернета вещей в здравоохранении на базе Фонда «Сколково» AstraZeneca, Qiagen, Фабрика радиотерапевтической техники (Р-Фарм), Почта России, Сбербанк, Стентекс, Nokia, Вымпелком (Билайн) и GE Healthcare Офтальмологический портал «Глаукома.ру» Гротекс

Номинация «Вектор года». Проект года. Социальный проект Проект Компания Вечные ценности Gedeon Richter Homo Sedens Servier Прямые трансляции Аптека.ру Катрен Акселератор Startup Challenge 2020 AstraZeneca, Фонд «Сколково» Бесплатные эргокомнаты по всей России Takeda

Номинация «Коммуникация года». Креатив года Проект Компания Рекламный ролик «Подарки для самых близких» Губернские аптеки Коммуникационная кампания препарата Терафлекс «Хочу. Могу. Делаю.» Bayer Первая детская рекламная кампания препарата «Зодак» Sanofi Креативная концепция в рамках релонча препарата «Кипферон» ФП «Оболенское»

Номинация «Коммуникация года». Рекламная маркетинговая компания Бренд Компания Детрагель Servier Лонгидаза Петровакс Ангиорус Синтез Мизол Эвалар Полисорб Полисорб

Номинация «Препарат года». Рецептурный препарат Препарат Компания Ксарелто Bayer Конкор Merck KGaA Мексидол Фармасофт Прадакса Boehringer Ingelheim Эликвис Pfizer

Номинация «Препарат года». Безрецептурный препарат Препарат Компания Детралекс Servier Креон Abbott Кардиомагнил Stada Мирамистин Инфамед Нурофен Reckitt Benckiser

Номинация «Компания года». Производитель лекарственных средств Novartis Sanofi Bayer Фармстандарт Stada

Номинация «Компания года». Дистрибьютор лекарственных средств Гранд Капитал Катрен Протек Пульс Фармкомплект

Номинация «Компания года». Аптечная сеть 36,6 Ригла Неофарм АСНА Эркафарм

Номинация «Сделка года» Приобретение российским фондом прямых инвестиций, российско-китайским инвестиционным фондом и ближневосточными фондами доли в фармхолдинге Alium. Приобретение компанией Zentiva бизнеса Alvogen в Центральной и Восточной Европе Приобретение фармацевтической компанией Stada портфеля брендовых продуктов у Takeda в России и СНГ Выкуп доли «Роснано» в компании «Нанолек» основными владельцами компании «Нанолек» Приобретение АФК «Система» доли в ОАО «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»»

Спецноминации Компания Премия Alfasigma, медицинское изделие «Альфазокс» За смену парадигмы лечения пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью Takeda За развитие новых технологий в сфере индивидуального подхода к терапии пациентов

И победители:

Победители конкурса «Платиновая унция» в 2019 году Номинация Подноминация Победители Компания года Производитель лекарственных средств Bayer Дистрибьютор лекарственных средств Протек Аптечная сеть Ригла Препарат года Рецептурный препарат Конкор (Merck KGaA) Безрецептурный препарат Кардиомагнил (Stada) Коммуникация года Креатив года Коммуникационная кампания препарата Терафлекс «Хочу. Могу. Делаю.» ( Bayer) Рекламная маркетинговая компания Ангиорус (Синтез) Вектор года Динамика года. Компания (коммерческий сектор) KRKA Синтез Динамика года. Компания (государственный сектор) Р-Фарм Динамика года. Препарат (розничный сектор) Ксарелто (Bayer) Динамика года. Препарат (государственный сектор) Ксарелто (Bayer) Лонч года Тексаред Dr. Reddy’s Laboratories Проект года. Бизнес-проект Создание научно-производственного предприятия с научным центром имени Чумакова (Нанолек) Проект года. Диджитал-проект Создание цифровой экосистемы для специалистов здравоохранения (Фармстандарт) Проект года. Социальный проект Акселератор Startup Challenge 2020 (AstraZeneca, Фонд «Сколково») Сделка года Приобретение фармацевтической компанией Stada портфеля брендовых продуктов у Takeda в России и СНГ Спецноминации Alfasigma, медицинское изделие «Альфазокс»: За смену парадигмы лечения пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью Takeda: За развитие новых технологий в сфере индивидуального подхода к терапии пациентов

Елена Калиновская

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