Объявлены победители «Платиновой унции 2019»
Всероссийский открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» – один из старейших и уважаемых профессиональных конкурс российского фармацевтического рынка.
В этом году конкурсу исполняется 20 лет, и юбилейная церемония награждения просто обязана была стать совершенно особенной. Впервые за свою историю вручение премий «Платиновая унция» прошла в формате масштабной онлайн-трансляции, которая будет доступна даже тем, кто в прошлые годы по разным причинам не мог присутствовать на награждениях.
Победителей «Платиновой унции» ежегодно определяет экспертный совет, куда входят около 100 представителей фармацевтической отрасли. Голосование проходит в два этапа. Сначала эксперты в каждой номинации называют по пять компаний или продуктов, которые должны, по их мнению, попасть в номинанты.
По результатам первого этапа анкетирования выявляются 5 номинантов в каждой номинации. На втором этапе эксперты голосуют за победителя в каждой номинации.
Итак, номинанты конкурса:
|Номинация «Вектор года». Динамика года. Компания (коммерческий сектор)
|Акрихин
|Гротекс
|KRKA
|Озон Фармацевтика
|Синтез
|Номинация «Вектор года». Динамика года. Компания (государственный сектор)
|AstraZeneca
|Биокад
|Bristol-Myers Squibb
|Р-фарм
|Roche
|Abbott
|Номинация «Вектор года». Динамика года. Препарат (розничный сектор)
|Препарат
|Компания
|Вальсакор
|KRKA
|Доритрицин «Медиче Фарма»
|MediciFarma
|Ксарелто
|Bayer
|Лонгидаза
|Петровакс
|Нимулид
|Panacea Biotech
|Эликвис
|Pfizer
|Номинация «Вектор года». Динамика года. Препарат (государственный сектор)
|Препарат
|Компания
|Китруда
|MSD
|Опдиво
|Bristol-Myers Squibb
|Тецентрик
|Roche
|Ксарелто
|Bayer
|Элизария
|Генериум
|Номинация «Вектор года». Лонч года
|Препарат
|Компания
|Детравенол
|Озон Фармацевтика
|Ко-Вамлосет
|KRKA
|Лайфевит
|Sanofi
|Мизол
|Эвалар
|Тексаред
|Dr. Reddy’s Laboratories
|Номинация «Вектор года». Проект года. Бизнес-проект
|Проект
|Компания
|Пульс Здоровья
|Sanofi
|Ввод в эксплуатацию фармкомплекса в Санкт-Петербурге
|Вертекс
|Создание научно-производственного предприятия с научным центром имени Чумакова
|Нанолек
|Фармгид
|Bosnalijek
|Номинация «Вектор года». Проект года. Диджитал-проект
|Проект
|Компания
|Инновационный портал «Доктрина.рф»
|Учебный центр «Доктрина»
|Создание цифровой экосистемы для специалистов здравоохранения
|Фармстандарт
|Центр инноваций и интернета вещей в здравоохранении на базе Фонда «Сколково»
|AstraZeneca, Qiagen, Фабрика радиотерапевтической техники (Р-Фарм), Почта России, Сбербанк, Стентекс, Nokia, Вымпелком (Билайн) и GE Healthcare
|Офтальмологический портал «Глаукома.ру»
|Гротекс
|Номинация «Вектор года». Проект года. Социальный проект
|Проект
|Компания
|Вечные ценности
|Gedeon Richter
|Homo Sedens
|Servier
|Прямые трансляции Аптека.ру
|Катрен
|Акселератор Startup Challenge 2020
|AstraZeneca, Фонд «Сколково»
|Бесплатные эргокомнаты по всей России
|Takeda
|Номинация «Коммуникация года». Креатив года
|Проект
|Компания
|Рекламный ролик «Подарки для самых близких»
|Губернские аптеки
|Коммуникационная кампания препарата Терафлекс «Хочу. Могу. Делаю.»
|Bayer
|Первая детская рекламная кампания препарата «Зодак»
|Sanofi
|Креативная концепция в рамках релонча препарата «Кипферон»
|ФП «Оболенское»
|Номинация «Коммуникация года». Рекламная маркетинговая компания
|Бренд
|Компания
|Детрагель
|Servier
|Лонгидаза
|Петровакс
|Ангиорус
|Синтез
|Мизол
|Эвалар
|Полисорб
|Полисорб
|Номинация «Препарат года». Рецептурный препарат
|Препарат
|Компания
|Ксарелто
|Bayer
|Конкор
|Merck KGaA
|Мексидол
|Фармасофт
|Прадакса
|Boehringer Ingelheim
|Эликвис
|Pfizer
|Номинация «Препарат года». Безрецептурный препарат
|Препарат
|Компания
|Детралекс
|Servier
|Креон
|Abbott
|Кардиомагнил
|Stada
|Мирамистин
|Инфамед
|Нурофен
|Reckitt Benckiser
|Номинация «Компания года». Производитель лекарственных средств
|Novartis
|Sanofi
|Bayer
|Фармстандарт
|Stada
|Номинация «Компания года». Дистрибьютор лекарственных средств
|Гранд Капитал
|Катрен
|Протек
|Пульс
|Фармкомплект
|Номинация «Компания года». Аптечная сеть
|36,6
|Ригла
|Неофарм
|АСНА
|Эркафарм
|Номинация «Сделка года»
|Приобретение российским фондом прямых инвестиций, российско-китайским инвестиционным фондом и ближневосточными фондами доли в фармхолдинге Alium.
|Приобретение компанией Zentiva бизнеса Alvogen в Центральной и Восточной Европе
|Приобретение фармацевтической компанией Stada портфеля брендовых продуктов у Takeda в России и СНГ
|Выкуп доли «Роснано» в компании «Нанолек» основными владельцами компании «Нанолек»
|Приобретение АФК «Система» доли в ОАО «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»»
|Спецноминации
|
|Компания
|Премия
|Alfasigma, медицинское изделие «Альфазокс»
|За смену парадигмы лечения пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
|Takeda
|За развитие новых технологий в сфере индивидуального подхода к терапии пациентов
И победители:
|Победители конкурса «Платиновая унция» в 2019 году
|Номинация
|Подноминация
|Победители
|Компания года
|Производитель лекарственных средств
|Bayer
|Дистрибьютор лекарственных средств
|Протек
|Аптечная сеть
|Ригла
|Препарат года
|Рецептурный препарат
|Конкор (Merck KGaA)
|Безрецептурный препарат
|Кардиомагнил (Stada)
|Коммуникация года
|Креатив года
|Коммуникационная кампания препарата Терафлекс «Хочу. Могу. Делаю.» ( Bayer)
|Рекламная маркетинговая компания
|Ангиорус (Синтез)
|Вектор года
|Динамика года. Компания (коммерческий сектор)
|KRKA
|Синтез
|Динамика года. Компания (государственный сектор)
|Р-Фарм
|Динамика года. Препарат (розничный сектор)
|Ксарелто (Bayer)
|Динамика года. Препарат (государственный сектор)
|Ксарелто (Bayer)
|Лонч года
|Тексаред Dr. Reddy’s Laboratories
|Проект года. Бизнес-проект
|Создание научно-производственного предприятия с научным центром имени Чумакова (Нанолек)
|Проект года. Диджитал-проект
|Создание цифровой экосистемы для специалистов здравоохранения (Фармстандарт)
|Проект года. Социальный проект
|Акселератор Startup Challenge 2020 (AstraZeneca, Фонд «Сколково»)
|Сделка года
|Приобретение фармацевтической компанией Stada портфеля брендовых продуктов у Takeda в России и СНГ
|Спецноминации
|Alfasigma, медицинское изделие «Альфазокс»: За смену парадигмы лечения пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
|Takeda: За развитие новых технологий в сфере индивидуального подхода к терапии пациентов
Елена Калиновская
pharmvestnik