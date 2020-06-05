AstraZeneca заключила крупное соглашение на производство вакцины против COVID-19

AstraZeneca надеется на удачные клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции. Одно из соглашений предусматривает поставки вакцин в экономически слабо развитые страны.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca («АстраЗенека») подписала соглашение с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о производстве и дистрибуции 300 млн доз кандидатной рекомбинантной вакцины на основе аденовируса AZD1222 против SARS-CoV-2, сообщает FiercePharma. Сумма соглашения – 750 млн долл. Как отметили в компании, вакцина будет доступна к концу 2020 года. Вакцину разрабатывают специалисты Оксфордского Университета.

По условиям этого соглашения CEPI будет производить вакцину, а GAVI возьмет на себя ее дистрибуцию.

Помимо этого AstraZeneca подписала лицензионное соглашение с индийской компанией Serum Institute of India («Серум Инститьют оф Индия») на производство 1 млрд доз вакцины для стран с низким и средним уровнем дохода. Первые 400 млн доз планируется произвести к концу текущего года.

Подписанные соглашения позволят британской компании довести ежегодный объем производства вакцины до 2 млрд доз.

В конце мая AstraZeneca получила от Правительства США 1,2 млрд долл. на разработку, производство и дистрибуцию потенциальной вакцины.

Компания обязалась поставить в США 300 млн доз. Кроме того, компания заключила соглашение с Правительством Великобритании на поставку 100 млн доз. Для их производства AstraZeneca заключила соглашение с британской Oxford BioMedica («Оксфорд БайоМедика»).

Сроки начала производства вакцины в промышленных масштабах и поставок зависят от результатов II/III стадий клинических исследований в Великобритании с участием 10260 пациентов.

Илья Дугин

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