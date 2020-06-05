Благотворительные фонды закупили для медиков СИЗ почти на 200 млн рублей

Российские благотворительные фонды «Не напрасно», «Лавка радостей», «Живой», AdVita, «Предание» и «Добрый город Петербург», входящие в объединение «Что делать», закупили для врачей средства индивидуальной защиты (СИЗ) и расходные материалы на сумму более 196 млн рублей. Благотворители отмечают, что медикам все еще не хватает СИЗ. При этом ранее в Минпромторге РФ утверждали, что дефицит средств защиты, за исключением респираторов, удалось ликвидировать. Российские благотворительные фонды «Не напрасно», «Лавка радостей», «Живой», AdVita, «Предание» и «Добрый город Петербург», входящие в объединение «Что делать», закупили для врачей средства индивидуальной защиты (СИЗ) и расходные материалы на сумму более 196 млн рублей. Благотворители отмечают, что медикам все еще не хватает СИЗ. При этом ранее в Минпромторге РФ утверждали, что дефицит средств защиты, за исключением респираторов, удалось ликвидировать.

«Во всем мире правительство само обращается к обществу за помощью, чтобы защитить как можно больше медиков. И только у нас привычка рапортовать об отсутствии проблем побеждает здравый смысл и заботу о людях», – подчеркнула административный директор Фонда AdVita Елена Грачева.

В начале июня 2020 года производители СИЗ, врачи и представители благотворительных фондов попросили вице-премьера Татьяну Голикову обратить внимание на ситуацию с обеспечением СИЗ медучреждений с учетом возможности «второй волны» распространения коронавируса. В частности, они попросили создать централизованную систему мониторинга обеспеченности клиник масками, халатами и бахилами, выдавать регудостоверения на СИЗ автоматически и упростить закупочные процедуры для медучреждений.

По данным Минпромторга РФ, по состоянию на конец мая 2020 года в России сохранялся «небольшой дефицит» респираторов, однако его планировалось восполнить за счет поставок медизделий из КНР. По остальным средствам индивидуальной защиты – медицинским маскам и костюмам – ситуацию удалось взять под контроль: в сутки выпускается 8–10 млн медицинских и гигиенических масок и 225 тысяч костюмов для врачей.

Кроме того, Минпромторг по поручению Президента РФ Владимира Путина намерен создать федеральный резерв средств индивидуальной защиты, закупив медизделия на 15 млрд рублей.

В конце марта 2020 года о намерении самостоятельно обеспечить российских медиков СИЗ сообщил профсоюза «Альянс врачей». «Мы ежедневно требуем от властей обеспечить медиков средствами защиты. Но нас не слышат», – заявляла лидер организации Анастасия Васильева. Для этих целей был также организован сбор средств. К середине апреля в профсоюз с жалобой о нехватке СИЗ обратились 164 медучреждения.