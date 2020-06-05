Екатерина Огнева ушла из подмосковного Минздрава

Первый замминистра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева покинула свой пост и вернулась на работу в Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского. Она исполняла обязанности главы подмосковного Минздрава с октября 2019 года, однако в январе 2020 года пост министра заняла бывшая сотрудница Министерства экономики региона Светлана Стригункова.

На сайте Минздрава Московской области еще не обозначено, кто занял пост первого замминистра вместо Екатерины Огневой. Уход Огневой Vademecum подтвердили источники, близкие к правительству области, они же сообщили о том, что она вернулась в МОНИКИ, где работала до назначения в региональное министерство. Связаться с самой Екатериной Огневой не удалось.

В институте подтвердили, что Екатерина Огнева работает у них, однако от дальнейших комментариев отказались. Согласно сайту учреждения, она является доцентом кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья и преподает дисциплину «Законодательная база высокотехнологичной медицинской помощи».

Кадровые перестановки в министерстве здравоохранения Московской области начались в июне 2019 года, когда проработавшего девять месяцев во главе ведомства Дмитрия Матвеева сменила Татьяна Мухтасарова, впоследствии назначенная на должность вице-президента госкорпорации ВЭБ.РФ. В октябре этого же года исполнять обязанности министра стала Екатерина Огнева, но через два месяца она вернулась на пост первого замминистра. С января 2020 года главой подмосковного Минздрава является Светлана Стригункова.

Екатерина Огнева окончила Киргизский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр». В 2000 году переехала в Чехов, где работала в роддоме, затем в терфонде ОМС и заместителем начальника управления здравоохранения администрации Чеховского района. В 2010–2015 годах была замглавы администрации Серпухова, потом работала заместителем директора по менеджменту в реализации высокотехнологичных программ в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, в октябре 2019 года назначена заместителем, а затем и и.о. министра здравоохранения Московской области.

Фото: monikiweb.ru

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