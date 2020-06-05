«Ростех» отзывает аппараты ИВЛ «Авента-М» для «проверки на функциональность и безопасность»

«Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ», входит в ГК «Ростех») отзывает все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», выпущенные с 1 апреля 2020 года, для «дополнительной проверки аппаратов на функциональность и безопасность». Все расходы на возврат возьмет на себя производитель – АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, подведомственный АО «КРЭТ»), при этом тестирование аппаратов может быть проведено как по месту фактического нахождения ИВЛ, так и на территории завода. Всего «КРЭТ» получил контракты более чем на 14,5 млрд рублей, по состоянию на май 2020 года компания успела собрать 1,5 тысячи аппаратов. В середине мая 2020 года Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов после двух пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли семь человек. «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ», входит в ГК «Ростех») отзывает все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», выпущенные с 1 апреля 2020 года, для «дополнительной проверки аппаратов на функциональность и безопасность». Все расходы на возврат возьмет на себя производитель – АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, подведомственный АО «КРЭТ»), при этом тестирование аппаратов может быть проведено как по месту фактического нахождения ИВЛ, так и на территории завода. Всего «КРЭТ» получил контракты более чем на 14,5 млрд рублей, по состоянию на май 2020 года компания успела собрать 1,5 тысячи аппаратов. В середине мая 2020 года Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов после двух пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли семь человек.

Письмо об отзыве аппаратов ИВЛ 4 июня 2020 года врио директора АО «УПЗ» Александр Морозов направил заказчикам и в Росздравнадзор (имеется в распоряжении Vademecum).

«В связи с принятым решением Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения о приостановлении применения ИВЛ «Авента-М», произведенных после 01.04.2020, АО «УПЗ» приняло решение об обязательном проведении программы по дополнительной проверке вышеуказанных аппаратов на функциональность и безопасность. Данные проверки могут проводиться как на территории завода-изготовителя, так и по месту фактического нахождения аппаратов», сообщается в письме.

При этом компания гарантирует сохранность указанного оборудования и его возврат в исправном состоянии при проведении проверки на территории завода-изготовителя, а также берет на себя все расходы, связанные с содержанием и хранением оборудования, его тестированием и техническим исследованием.

«По итогам проведенных дополнительных проверок аппаратов ИВЛ будут направлены результаты проведенного технического исследования, оформленные соответствующим протоколом (актом) или записью в паспорте изделия, а также документы, подтверждающие возможность обращения данного медицинского изделия», говорится в письме.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком было назначено АО «КРЭТ».

За март и апрель 2020 года АО «КРЭТ» заключило контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд рублей. Половину объема поставки – почти на 7,5 млрд рублей – обеспечила централизованная закупка Минпромторгом РФ 6,7 тысячи ИВЛ. Помимо Минпромторга, крупнейшими закупщиками ИВЛ стали Дирекция единого заказчика Московской области (780 аппаратов за 1,1 млрд рублей), Минздрав Ставропольского края (312 аппаратов за 581 млн рублей), а также ГКУ «Техобеспечение» Минздрава Республики Башкортостан (300 ИВЛ за 558 млн рублей). Стоимость аппаратов колеблется от 1,1 млн до 2,4 млн рублей.

В период с 9 по 12 мая в перепрофилированном под реанимацию отделении ГКБ №50 им. С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения Москвы и в реанимации больницы им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли два пожара, в результате которых погибли семь пациентов.

Предположительно, пожары начались из-за возгорания аппаратов ИВЛ. В обоих случаях аппараты были произведены на одном предприятии – Уральском приборостроительном заводе, входящем в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех». После пожара Росздравнадзор временно приостановил оборот аппаратов «Авента-М», выпущенных с 1 апреля 2020 года, а Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

По состоянию на конец мая 2020 года Росздравнадзор продолжает процесс расследования, в настоящее время проводятся экспертизы.

ГК «Ростех» при этом продолжает производство аппаратов, по состоянию на начало июня 2020 года собрано около половины ИВЛ из 6,7 тысячи единиц, заказанных Минпромторгом РФ.

Фото: rostec.ru

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