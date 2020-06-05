Рашид Абдуллов, обвиняемый по делу «Ульяновскфармации», вышел на работу

Бывший министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов вышел на работу в Детскую городскую клиническую больницу Ульяновска в должности детского хирурга, сообщила адвокат Ирина Хутарева. Врач является одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве при госзакупках в АО «Ульяновскфармация» и до 27 мая 2020 года находился под домашним арестом. Решением Ленинского районного суда Ульяновска мера пресечения была заменена на запрет определенных действий – экс-чиновнику нельзя пользоваться интернетом и почтой, а также обсуждать с кем-либо уголовное дело.

Ульяновский областной суд 3 июня 2020 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

Рашида Абдуллова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при проведении закупок, однако вину он не признает. Вместе с ним фигурантами дела являются экс-министр здравоохранения региона Павел Дегтярь, бывшая глава АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова и экс-спикер Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов.

Дело в отношении них было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) в июне 2018 года. Обвинение строится на том, что в 2017-2018 годах фигуранты дела вынуждали медучреждения региона закупать медицинский кислород на условиях, выгодных для АО «Ульяновскфармация».

В перечне эпизодов, перечисленных в фабуле обвинения в феврале 2020 года, упоминались закупка дезинфицирующих средств в октябре 2017 года на 24 млн рублей, приобретение осенью 2017 года медизделий для хирургии и реанимации на 128,9 млн рублей, закупка медицинского кислорода в январе 2018 года с ценой контракта 22,2 млн рублей. Общий ущерб следствие оценило в 10,05 млн рублей.

Ленинский районный суд Ульяновска в конце мая 2020 года отказал в продлении меры пресечения обвиняемым по делу о мошенничестве при госзакупках в АО «Ульяновскфармация». Экс-министры здравоохранения региона Павел Дегтярь, Рашид Абдуллов и бывший глава АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова освобождены из-под домашнего ареста, а экс-спикер Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов – из-под стражи в СИЗО. Фигуранты дела находились под арестом с июня 2018 года.