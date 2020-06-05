Компания «ПРОМИС» поможет фармпроизводителям не готовым к маркировке

Фармпредприятия испытывают колоссальное волнение: справятся ли они с процессом маркировки лекарственных средств в сроки, установленные регуляторами рынка? Отсутствие необходимого оборудования, ограниченное бюджетирование, нехватка обученного персонала — это тот минимум трудностей, с которым придется столкнуться фармпроизводителям. Как избежать дополнительных экономических затрат и минимизировать риски в своих бизнес-процессах? Компания ПРОМИС предлагает лучшее решение – нанесение маркировки на своих производственных площадях непосредственно во время процесса изготовления картонной пачки.

Евгений Слиняков, генеральный директор АО «ПРОМИС»:

«Никто из участников фармрынка пока точно не знает, с чем нам придется столкнуться после 1 июля. Как долго нанесенные 2d-коды смогут сохранять свою читаемость в процессе отгрузки, транспортировки и хранения ЛП? Всем известно, что влага и холод могут негативно отражаться на свойствах нанесенной краски, поэтому не исключено, что ритейлу придется столкнуться с такими проблемами как растрескивание или стираемость DataMatrix кодов. Нет читаемого кода – нет продажи. Экономические издержки в таких случаях неизбежны. Поэтому качество нанесенных 2d-кодов должно быть на самом высоком уровне. Не каждое полиграфическое, а тем более фармацевтическое предприятие обладает всеми необходимыми мощностями для осуществления качественного нанесения маркировки. АО «Промис» полностью готов к маркировке картонной упаковки на своих производственных площадях. Наши партнеры могут быть уверены, что получат промаркированную продукцию точно в срок и в рамках запланированного бюджета. Это стало возможно благодаря разработанному нами IT-решению, уже успешно внедренному в бизнес-процессы многих известных российских фармкомпаний. В первую очередь, наш IT-продукт будет интересен фармпредприятиям, специализирующимся на производстве мелких партий, а также производителям экспериментальных препаратов.»

АО «ПРОМИС», обладая глубокой методологической и технической экспертизой, помогает рационально интегрировать процессы сериализации и агрегации в бизнес-процессы фармпредприятий.

Елена Лужаина, руководитель отдела продаж IT-продуктов АО «ПРОМИС»:

Как технологически будет выглядеть процесс нанесения маркировки?

«Программное обеспечение ПроСалекс, установленное на территории заказчика, будет отвечать за все производственные и постпроизводственные процессы, связанные с выпуском промаркированной продукции и передачи данных в МДЛП. ПО заказчика будет автоматически передавать коды на оборудование по маркировке в компанию «ПРОМИС» по защищенным каналам. В процессе изготовления картонной пачки, а именно после этапа склейки, эти коды маркировки будут наноситься прямо на готовую вторичную упаковку. После процесса сериализации и верификации отчет об использованных кодах будет передаваться на ПО ПроСалекс на территории клиента для проведения последующего процесса агрегации. Наш Сервис «Mark2D» поможет фармпредпиятия начать маркировку точно в срок.»

В мае на территории компании ПРОМИС был завершен пилотный проект по нанесению маркировки на вторичную картонную упаковку. Специалисты АО «ПРОМИС» совместно с техническими специалистами ЗАО «Радуга Продакшн» провели процесс сериализации и агрегации, а также подготовили препарат к вводу в оборот, направили все необходимые отчеты в систему МДЛП.

Максим Фрейдинов, IT-директор ЗАО «Радуга Продакшн»:

«Наши бизнес-процессы позволили нам не закупать специальное оборудование для маркировки ЛП. По сути, нам нужно было выбрать наиболее удобное программное обеспечение. Мы остановили свой выбор на ПроСалекс и не пожалели. Преимуществами базового блока этого ПО стали удобный интерфейс, интуитивно понятный даже рядовому пользователю ПК, а также логика совершения операций. Программа не позволит прыгать с этапа на этап, пропустив какой-то момент в процессе считывания 2д-кодов. Все действия будут последовательны и структурированы. Это позволит нашим специалистам не допускать ошибок.»

Программное обеспечение «ПроСалекс» – это комплексное решение для автоматизации процесса сериализации и агрегации лекарственных препаратов.

ПО «ПроСалекс» обеспечивает:

генерацию и формирование средств идентификации для вторичных (потребительских) упаковок лекарственных препаратов, запрос в СУЗ криптозащиты;

генерацию и формирование кодов для третичной (транспортной) упаковки и агрегацию сериализованных упаковок лекарственных препаратов в групповую или транспортную упаковку;

выполнение операций контроля и складских операций;

формирование и выгрузку файлов в формате XML для передачи сведений о совершаемых с лекарственными препаратами действиях в Информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП).

На сегодняшний день компания «ПРОМИС» может ответственно заявить о своей готовности к процессу маркировки коммерческих тиражей. Узнайте больше о наших возможностях на сайте saleks.pro

gmpnews