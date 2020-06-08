Teva отзывает метформин с рынка США из-за обнаружения канцерогена

Teva Pharmaceuticals добровольно отзывает 14 серий таблеток метформина с пролонгированным высвобождением 500 мг и 750 мг (банки 100 и 1000 таблеток) с рынка США. В препарате был обнаружен потенциальный канцероген, его уровни превышали допустимую норму суточного потребления, указывается на сайте FDA.

Отзываемые серии имеют упаковку с маркировкой Actavis Pharma. Они распространялись по всем США с начала 2019 года и до 27 мая нынешнего года.

Первые отзывы метформина различных производителей начались несколькими днями ранее, после того как FDA заявило об обнаружении высоких уровней NDMA в некоторых партиях. Решение об отзыве своих препаратов уже приняли компании Apotex, Amneal Pharmaceuticals, Marksans Pharma. Требование отозвать определенные парти метформина пролонгированного действия FDA также направило компании Lupin Pharma.

Анастасия Теслина

pharmvestnik