Fujifilm продолжит клинические исследования оригинального фавипиравира

Компания не имеет возможности набрать необходимое число участников КИ. В Японии уже одобрен препарат для лечения COVID-19 – remdesivir.

Японская компания Fujifilm Holdings Corp. («Фуджифилм Холдингз Корп.») заявила о том, что клинические исследования (КИ) потенциального препарата для лечения коронавирусной инфекции Avigan (фавипиравир) могут продолжиться в июле, сообщает The Japan Times.

Как отметил представитель компании, одобрение препарата может быть отложено до конца июля и позднее из-за невозможности набрать достаточного числа пациентов для клинических исследований.

Ранее Правительство Японии отказалось от планов одобрить оригинальный фавипиравир в мае.

По словам представителя Fujifilm, компания смогла набрать около 70% пациентов для клинических исследований. С учетом того, что для получения результатов исследования необходимо 28 дней, КИ продолжатся, по крайней мере, до июля.

Он подчеркнул, что компания не разглашает детали КИ. Тем не менее, он заявил об увеличении количества медицинских учреждений для проведения исследований и выразил уверенность, что КИ будут завершены в самые короткие сроки.

Во многих странах, которым удалось сдержать пандемию COVID-19, компании зачастую сталкиваются с нехваткой пациентов для клинических исследований препаратов для лечения заболевания.

Илья Дугин

pharmvestnik