Минобороны США заключило контракт с Novavax на поставку вакцины против COVID-19

Novavax произведет 10 млн доз кандидатной вакцины в 2020 году. Компания будет сотрудничать с американскими компаниями по контрактному производству.

Американская биотехнологическая Novavax («Новавакс») объявила о заключении контракта с Минобороны США на поставку своей кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции NVX-CoV2373 для нужд армии, сообщает The Motley Fool. Сумма контракта – 60 млн долл.

Вакцина проходит I фазу клинических исследований (КИ).

Средства будут направлены на поддержку производства некоторых компонентов вакцины. В свою очередь, по условиям контракта Novavax обязана поставить 10 млн доз вакцины уже в текущем году. Эта вакцина может быть использована для клинических исследований II/III фазы, а также для вакцинирования военнослужащих и членов их семей в случае, если FDA одобрит ее экстренное применение.

Контракт предусматривает сотрудничество Novavax с американскими контрактными организациями по производству антигенов, применяемых в NVX-CoV2373, и адъюванта Matrix-M, который вводится в комбинации с вакциной для усиления иммунного ответа.

Novavax приступила к I фазе КИ вакцины 26 мая 2020 года. По прогнозу компании, предварительные результаты станут известны в июле. Если они будут положительными, компания начнет II фазу.

Илья Дугин

pharmvestnik