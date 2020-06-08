Лекарственный портфель «Эвалар» станет доступен в PharmaSpace

В течение ближайшей недели все аптечные сети, подключенные к платформе PharmaSpace, смогут получить первые оферты от компании «Эвалар». Запланированное начало поаптечных отгрузок подтвердили в ГК «Сантэнс».

«Мы переходим к стадии практического воплощения нашего сотрудничества с компанией «Лекарственная экосистема» и ее флагманским проектом PharmaSpace для того, чтобы обеспечить прямой и быстрый контакт с фармацевтическим ритейлом России, – уточнил коммерческий директор компании «Эвалар» Николай Борисоглебский. – На сегодня у нас сформирован актуальный дженериковый портфель лекарственных средств, произведенных на наших новых производственных площадках в Бийске».

Он также добавил, что к отгрузке готовы препараты, которые находятся в активной рекламной промоции в течении всего летнего сезона: противогрибковое средство «Мизол», урологический препарат «Нефростен», линейка для мужчин «Эффекс», ангиопротектор «Гинкоум». «В ближайшее время на платформу зайдет еще несколько новинок», — подчеркнул Николай Борисоглебский.

Генеральный директор ГК «Сантэнс», логистического партнера проекта PharmaSpace, Андрей Осипов отметил: «Мы полны энтузиазма и уверены в успехе данного проекта. Актуальный портфель лекарственных средств компании «Эвалар» дополнит спектр востребованной продукции, которую мы доставляем в рамках нашего растущего направления фулфилмент (поаптечный развоз). Мы долгое время готовились к этому сотрудничеству и рады будем приложить все усилия, чтобы наши клиенты получали данные лекарственные средства в полном объеме и в срок».

«Маркетинговая В2В платформа прямых контактов и контрактов между фармпроизводителями и аптечной розницей стремительно развивается, – рассказал генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», оператора проекта PharmaSpace, Герман Иноземцев. – Нам интересно подключать новых партнеров, тем более, с новым высокопотенциальным портфелем препаратов, который наверняка будет востребован на рынке. Наша задача сделать взаимоотношения производителей и ритейлеров максимально простыми, прямыми и эффективными. PharmaSpace не вносит абсолютно никаких искажений в прямые взаимоотношения. У нас как в космосе – все абсолютно чисто, абсолютно прозрачно и практически стерильно».

Напомним, что в прошлом году в Бийске состоялось открытие нового производственного комплекса «Эвалар» по выпуску лекарственных средств мощностью 2 млрд таблеток и капсул в год. На данный момент лекарственный портфель компании включает в себя 27 торговых наименований, при этом большинство брендов – драйверы в своих категориях. Доля лекарственных средств в обороте «Эвалар» последовательно растет и в 2019 году превысила 20%.

Источник: ГК «Сантэнс»

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