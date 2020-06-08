Компания «Герофарм» объявила о новых назначениях

Компания «Герофарм» объявила об обновлении управленческой команды — назначены новый директор по качеству и глава департамента по работе с персоналом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

К работе в должности директора департамента по работе с персоналом приступила Александра Арендарь.

Она имеет обширный опыт работы в крупных бизнес-структурах фармацевтической отрасли на различных должностях, связанных с управлением персоналом. До прихода в «Герофарм» занимала должность заместителя директора департамента по управлению персоналом в компании «Биокад».

Директором по качеству в «Герофарм» назначен Андрей Желтвай.

Он более 14 лет работал на руководящих должностях в области качества и занимался реализацией проектов по построению системы качества как в российских компаниях, так и транснациональных корпорациях. До прихода в «Герофарм» работал в компании «Верофарм» (Abbott).

В компании «Герофарм» Желтвай руководит всеми проектами в области качества, в том числе участвует в развитии направления по ее выходу на внешние рынки.

Елена Григорьева

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