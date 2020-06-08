AstraZeneca выразила заинтересованность в приобретении Gilead

AstraZeneca решила прирасти за счет Gilead. Аналитики считают сделку маловероятной.

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca («АстраЗенека») неофициально обратилась к американской Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») в мае с целью выяснения возможности приобретения компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Источники уточняют, что решение еще не принято и официальные переговоры не ведутся. Более того, по их словам, Gilead пока не заинтересована в слиянии с какой-либо крупной компаний. Стратегия компании направлена на заключение партнерских соглашений и приобретение небольших компаний.

Рыночная капитализация Gilead составляет 96 млрд долл., AstraZeneca – 140 млрд долл. В случае успеха потенциальная сделка станет крупнейшей в мировой фарме. Пока крупнейшей является сделка между Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») и Celgene («Селджен») – 87,6 млрд долл.

Обе компании разрабатывают средства для борьбы с COVID-19. Экспериментальный препарат remdesivir компании Gilead, изначально разработанный для лечения лихорадки Эбола, продемонстрировал эффективность в ряде клинических исследований у пациентов со средней или тяжелой формами заболевания. По прогнозам аналитика компании SVB Leerink Джеффри Порджеса, в 2020 году объем продаж препарата составит около 2 млрд долл., а в 2022 году достигнет пика – 7,7 млрд долл.

В свою очередь, AstraZeneca наращивает мощности для производства вакцины против коронавирусной инфекции AZD1222, которая разрабатывается специалистами Оксфордского университета. Компания намерена произвести более 2 млрд доз вакцины, заказы на которую уже поступили от правительств США и Великобритании. По словам исполнительного директора AstraZeneca Паскаля Сорио, компания не уверена в успехе своей вакцины, но готова идти на финансовые риски, связанные с ее разработкой и производством.

По мнению источников, сделка маловероятна, поскольку показателей эффективности remdesivir недостаточно для совершения многомиллиардного слияния. А в случае успешной разработки вакцины акции AstraZeneca достаточно вырастут в цене и компании не понадобится сделка.

Такого же мнения придерживаются аналитики компании Jefferies, которые полагают, что Gilead будет участвовать на рынке слияний/поглощений самостоятельно.

В 2014 году AstraZeneca отклонила предложение о поглощении со стороны американской Pfizer («Пфайзер») за 117 млрд долл. Целью американской компании являлся перевод налогового гражданства в Великобританию, где система налогообложения более благоприятная.

Илья Дугин

pharmvestnik