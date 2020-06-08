Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал левилимаб для пациентов с тяжелый течением COVID-19. Это уже второй препарат, получивший регистрацию в рамках специальных условий обращения лекарственных средств в чрезвычайной ситуации.

Левилимаб разработала компания «Биокад», препарат выпускается под торговым наименованием «Илсира», сообщает Минздрав. Препарат показан пациентам, у которых развивается так называемый цитокиновый шторм – избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.

Препарат зарегистрирован по ускоренной процедуре, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Документ регулирует особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС.

Разрешение на клинические исследования на левилимаб «Биокад» получил 12 мая 2020 года. Регистрация действует с 5 июня по 1 января 2021 года. Согласно данным ГРЛС, препарат может быть использован только в стационарах и подлежит обязательному посерийному выборочному контролю качества. Данные о каждом его применении необходимо заносить Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Как сообщал «ФВ», первый препарат, применяемый при COVID-19, одобрен Минздравом 29 мая. Это фавипиравир компании «Кромис», совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций и «ХимРар», который выпускается под торговым наименованием «Авифавир».

Применение препарата разрешено по единственному показанию ‒ лечение новой коронавирусной инфекции. Назначение фавипиравира допускается только у взрослых.

Лекарство обладает тератогенным действием, вызывая нарушение эмбрионального развития. Применение «Авифавира» возможно только при отрицательном тесте на беременность у женщин, при условии использования эффективного метода контрацепции в течение месяца после окончания приема для женщин и 3 месяцев для мужчин.

Елена Калиновская

pharmvestnik