Разработчики отечественной версии фавипиравира предупредили о мошенничестве с препаратами от COVID-19

Мошенники продают в интернете якобы противовирусные препараты с действующим веществом фавипиравир, на деле оказывающиеся плацебо, предупредили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «ХимРар». Их совместное предприятие «Кромис» пока остается единственным производителем в России препарат Авифавир на основе фавипиравира с показанием от COVID-19. Мошенники продают в интернете якобы противовирусные препараты с действующим веществом фавипиравир, на деле оказывающиеся плацебо, предупредили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «ХимРар». Их совместное предприятие «Кромис» пока остается единственным производителем в России препарат Авифавир на основе фавипиравира с показанием от COVID-19.

Под видом препаратов на основе фавипиравира, произведенных в Китае или Японии, на созданных мошенниками ресурсах или на известных интернет-площадках продаются плацебо с отсутствующим действующим веществом. «Хотим предостеречь доверчивых граждан от покупки препарата Favilavir, якобы завода Hisun, китайского предприятия, которое производит фавипиравир по лицензии от японской компании Fujifilm Toyama Chemical Co, Ltd., так как это подделка», – сообщил президент ГК «ХимРар» Дмитрий Кравченко.

Упаковку препарата в 40 таблеток на сайтах favilavir.su, hcv-pills.com предлагают купить за 11,5–13,5 тысячи рублей.

В России фавипиравир с ТН Авифавир зарегистрирован только у «Кромиса». Это аналог препарата Avigan от Fujifilm, но в компании «ХимРар» подчеркивали, что Авифавир не является дженериком и собирались его запатентовать. Он не будет продаваться в рознице, первая партия должна поступить в больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией 11 июня.

Патент на Avigan истек у Fujifilm в 2019 году, дженерик препарата уже выпустила китайская Zhejiang Hisun Pharmaceutical. Fujifilm проводит испытания Avigan на эффективность при коронавирусе, их планируется завершить в июле 2020 года.

В России КИ фавипиравира проводят также «Промомед Рус» (владеет саранским «Биохимиком») и «Р-Фарм».