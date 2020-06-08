«Газпромбанк» вошел в акционерный капитал ГК «Эксперт»

«Газпромбанк» приобрел миноритарную долю в ГК «Эксперт», объединяющей сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и сеть многопрофильных медцентров «Клиника Эксперт». Согласно условиям сделки, банк предоставит группе инвестиционное и заемное финансирование. «Газпромбанк» приобрел миноритарную долю в ГК «Эксперт», объединяющей сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и сеть многопрофильных медцентров «Клиника Эксперт». Согласно условиям сделки, банк предоставит группе инвестиционное и заемное финансирование.

Условия кредита предусматривают возможность увеличения суммы финансирования и присоединения новых кредиторов, уточнили в группе. Средства планируется направить на расширение сети клиник в России и странах СНГ. Сумму сделки стороны не раскрывают. В 2019 году выручка группы составила более 4 млрд рублей.

«В партнерстве с «Газпромбанком» мы видим возможности для построения крупнейшего диверсифицированного медицинского холдинга и усиления нашей стратегической позиции в регионах России», – сообщила председатель правления группы Елена Латышева.

В августе прошлого года ГК «Эксперт» открыла в Иркутске клинику со стационаром площадью 6 тысяч кв. м. Она потребовала 700 млн рублей инвестиций. Затем многопрофильная клиника открылась в Перми, стационар и оперблок планируется запустить в 2021 году. Совокупные инвестиции в объект составят 411,3 млн рублей.

Группа намерена расширять свое присутствие в Твери, Хабаровске и Туле, а также покупать региональные активы.

ГК «Эксперт» основана в 2007 году и присутствует в 37 регионах, объединяя одну из крупнейших в стране сетей лучевой диагностики «МРТ-Эксперт» (40 точек,) а также 10 многопрофильных медцентров «Клиника Эксперт». Эта сеть с оборотом в 1,53 млрд рублей в 2018 году заняла 17-е место в рейтинге Vademecum «ТОП150 частных многопрофильных клиник».

В мае 2019 года ГК открыла диагностический центр в Армении на базе Гюмрийского медицинского центра, инвестировав в проект $800 тысяч.

Фото: zoon.ru

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