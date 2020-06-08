В Британии увеличивают производственный потенциал для вакцины против коронавируса

Компания, занимающаяся генной и клеточной терапией, Oxford Biomedica объявила о подписании соглашения с производственно-инновационным Центром в области вакцин (Vaccines Manufacturing and Innovation Centre – VMIC), некоммерческой организацией, созданной в Великобритании для стратегической разработки вакцин и передовых производственных технологий. В этом пятилетнем соглашении будут участвовать организации, работающие совместно для обеспечения производства вакцин на основе вирусного вектора, что должно поспособствовать быстрому увеличению внутреннего производственного потенциала Великобритании.

Oxford Biomedica и VMIC являются изначальными членами производственного консорциума Оксфордского университета, который занят расширением производства (соответствующего стандарту GMP) вакцины-кандидата против коронавируса на основе аденовирусного вектора – AZD1222 (ранее известной как ChAdOx1 nCoV-19). Экспериментальный препарат уже прошел клинические испытания в нескольких центрах Великобритании. В настоящее время именно AstraZeneca приняла на себя глобальную ответственность за разработку, производство и распространение AZD1222.

В рамках соглашения, VMIC предоставит технологическое оборудование для оснащения двух новых производственных линий на площадке, расположенной в Оксфорде, площадью 7 800 м². Это обеспечит значительные дополнительные производственные ресурсы и позволит еще больше увеличить объемы производства AZD1222, начиная с лета 2020 года, что необходимо для удовлетворения спроса на вакцины в Великобритании и Европе. Эти линии могут использоваться и для других вакцин-кандидатов.

Oxford Biomedica будет обучать персонал и оказывать техническую помощь команде VMIC. Новая площадка VMIC должна открыться в середине 2021 года, на год раньше запланированного срока.

gmpnews