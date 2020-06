На российский рынок возвращается ноотропное лекарственное средство фонтурацетам В инструкцию к препарату обяжут вносить изменения, с учетом пострегистрационных испытаний » Sun Pharma начинает II фазу испытаний препарата против денге в отношении COVID-19 Индийская фармацевтическая компания Sun Pharmaceutical Industries Ltd. объявила о начале фазы II клинического испытания фитопрепарата для лечения пациентов с COVID-19. Компания получила одобрение Управления по контролю за оборотом лекарственных средств Индии (DCGI) на проведение второй фазы клинических испытаний в апреле этого года. Клиническое испытание будет проведено в 12 центрах Индии с участием 210 пациентов. Продолжительность лечения составит 10 дней. Результаты клинического испытания ожидаются к октябрю 2020 года. Что касается исследования на безопасность, то оно уже завершено, в результате чего было установлено, что в рекомендуемой дозе препарат безопасен. Дилип Шанхви (Dilip Shanghvi), управляющий директор Sun Pharma, по этому поводу сказал: ЭТО ПЕРВЫЙ ФИТОПРЕПАРАТ, ОДОБРЕННЫЙ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ В КАЧЕСТВЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19. ПРЕПАРАТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ SARS-COV-2 В ИССЛЕДОВАНИЯХ IN VITRO, ПРОВЕДЕННЫХ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ICGEB, ИТАЛИЯ. ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ В СОЧЕТАНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ О МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ, ПОЛУЧЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ИССЛЕДОВАНИЙ IN VITRO НА МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ, ДАЮТ НАМ УВЕРЕННОСТЬ В ОЦЕНКЕ ДАННОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВАРИАНТА ЛЕЧЕНИЯ COVID-19. Препарат разрабатывался для лечения лихорадки денге, однако он продемонстрировал широкую противовирусную эффективность в исследованиях in vitro и получил «зеленый свет» для испытаний в качестве потенциальной лекарственной терапии для COVID-19. Работа по оценке лекарственных средств растительного происхождения для лечения лихорадки денге началась ещё в 2007 году под эгидой целевой группы Департамента биотехнологии по лекарственным и ароматическим растениям. gmpnews