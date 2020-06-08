На российский рынок возвращается ноотропное лекарственное средство фонтурацетам

Компания «Валента Фарм», в ответ на запрос Минздрава России, проинформировала ведомство о начале производства и доступности препарата с международным непатентованным наименованием фонтурацетам.

В связи с большим количеством обращений от пациентов по наличию на фармацевтическом рынке препарата с действующим веществом фонтурацетам, Минздрав России повторно обратился в компанию «Валента Фарм» для актуализации статуса производства и выпуска препарата с данным действующим веществом (РУ ЛП-1378/25-1 от 02.06.2017).

Компания проинформировала Минздрав России о завершении всех регистрационных процедур и начале производства указанного препарата под торговым наименованием Нанотропил® Ново. «Валента Фарм» осуществила поставки национальным дистрибьюторам в розничном сегменте («Протек», «Пульс», «Катрен» и др.) и ряду крупнейших аптечных сетей с 18-го мая 2020 года.

Рецептурный препарат Нанотропил® Ново, входящий в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), уже есть в аптеках в двух формах выпуска (таблетки 100 мг №10 и 100 мг №30) в большинстве регионов Российской Федерации.

В связи с большим количеством запросов от пациентов, компания подтвердила свою готовность поддерживать бесперебойное производство препарата Нанотропил® Ново.

Нанотропил® Ново относится к группе ноотропных препаратов. Механизм действия направлен на стимуляцию психомоторной активности.

gmpnews