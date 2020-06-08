FDA одобряет антибиотик для лечения внутрибольничной бактериальной пневмонии

Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) одобрила дополнительное применение комбинированного антибактериального препарата RECARBRIO™ (imipenem, cilastatin, relebactam – имипенем, циластатин, релабактам) для лечения пациентов 18 лет и старше с внутрибольничной бактериальной пневмонией и бактериальной пневмонией, связанной с ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Ранее препарат компании Merck, известной как MSD за пределами США и Канады, был одобрен для лечения пациентов с осложненными инфекциями мочевыводящих путей и интраабдоминальными инфекциями, у которых нет альтернативных вариантов лечения.
Комбинированный антибиотик активен в отношении следующих грамотрицательных микроорганизмов: Acinetobacter calcoaceticus-baumanniicomplex, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens.
Чтобы уменьшить развитие резистентных к лекарствам бактерий и поддерживать эффективность RECARBRIO™ и других антибактериальных препаратов, данное лекарственное средство следует использовать только для лечения или профилактики инфекций, которые вызваны восприимчивыми бактериями, говорится в сообщении MSD.
Отмечается, что препарат вводится внутривенно и только медицинским работником.
RECARBRIO™ представляет собой комбинацию имипенема (бета-