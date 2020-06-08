Китай заявил о своей позиции в отношении вакцины против коронавируса

Китай сохранит свое обещание в отношении поддержки разработки вакцины против нового коронавируса (SARS-CoV-2), являющегося причиной заболевания COVID-19. По заявлению министра науки и технологий Ван Чжигана (Wang Zhigang), вакцина должна стать глобальным общественным благом и предоставлена людям во всем мире.

ВАКЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ В ПРЕОДОЛЕНИИ ПАНДЕМИИ COVID-19, И МНОГИЕ СТРАНЫ СДЕЛАЛИ ЕЕ РАЗРАБОТКУ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.

По словам Вана, в Китае на стадии клинических испытаний сейчас находятся пять вакцин-кандидатов: один аденовирусный вектор и четыре инактивированных вакцины.

«Однако разработка вакцин — это чрезвычайно сложное и строго научное мероприятие, оно трудное и требует времени», — сказал министр, добавив, что вокруг научных исследований также есть много неопределенностей.

РАЗРАБОТКА ВАКЦИН БОЛЬШЕ ПОХОЖА НА ИЗЫСКАННЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ, А НЕ НА ИМПРОВИЗИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

Ван подчеркнул, что безопасность, эффективность и доступность являются тремя приоритетами для разработки вакцин, и Китай будет продолжать сотрудничать с другими странами для решения этой задачи. Если китайские вакцины против нового коронавируса окажутся успешными и применимыми, то Китай выполнит свое обещание и предоставит их в качестве глобального общественного блага, сделав их доступными для всего мира.

В официальном документе (белая книга под названием «Борьба с COVID-19: Китай в действии»), выпущенном 7 июня Информационным бюро Государственного совета Китая, говорится, что Председатель КНР Си Цзиньпин лично содействовал международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19.

В документе указано, что Си Цзиньпин в рамках телефонных звонков и встреч с почти 50 иностранными лидерами и руководителями международных организаций объяснил тактику и достижения Китая в борьбе с вирусом, а также подчеркнул открытый, прозрачный и ответственный подход Китая в плане передачи информации и обмена опытом по борьбе с вирусами и лечению зараженных случаев.

Си выразил сочувствие в связи с возникшими трудностями, с которыми сталкиваются другие страны, заявив, что Китай сделает все возможное, чтобы помочь им. Он призвал все стороны создать глобальное сообщество общего будущего, укрепить двустороннее и многостороннее сотрудничество и поддержать международные организации в целях совместной работы для решения этой проблемы.

Ранее Си объявил о серии важных мер, которые Китай предпримет в поддержку глобальной борьбы, включая 2 млрд долларов международной помощи в течение двух лет, создание центра гуманитарного реагирования в Китае в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций (ООН), создание механизма сотрудничества китайских больниц с 30 африканскими больницами по вакцине против нового коронавируса, которая после её разработки и развертывания в Китае будет использоваться в качестве глобального общественного продукта.

gmpnews