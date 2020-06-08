Гидроксихлорохин не снижает риск смерти среди госпитализированных пациентов с COVID-19

Британские ученые прекратили крупное исследование противомалярийного препарата гидроксихлорохин, поскольку результаты испытания показали, что он «бесполезен» при лечении пациентов с COVID-19.

Ведущие исследователи рандомизированного клинического испытания RECOVERY, которое проводилось для тестирования ряда потенциальных препаратов в отношении COVID-19, включая гидроксихлорохин, профессор Питер Хорби (Peter Horby) и Мартин Лэндрэй (Martin Landray) Оксфордского университета сделали заявление относительно результатов испытания.

«Испытание проходило с беспрецедентной скоростью, в нем приняли участие более 11 000 пациентов из 175 больниц Национальной службы здравоохранения (National Health Service — NHS) Великобритании. В течение всего этого времени, каждые две недели, независимый комитет по мониторингу данных проверял появляющиеся сведения, чтобы определить, достаточно ли убедительных данных, чтобы повлиять на национальный и глобальный режим лечения COVID-19.

4 июня, в ответ на запрос Государственной службы по надзору в сфере здравоохранения Великобритании (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency — MHRA) независимый комитет по мониторингу данных провел дополнительный анализ результатов исследования. Комитет рекомендовал главным исследователям пересмотреть неослепленные данные в той части испытания, которое было связано с гидроксихлорохином.

МЫ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ С COVID-19, ГИДРОКСИХЛОРОХИН НЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ. ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ ПРЕКРАТИТЬ ЗАЧИСЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В ГРУППУ ГИДРОКСИХЛОРОХИНА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ ИМЕЮТ ВАЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

В рамках исследования 1542 пациента были рандомизированы для приема гидроксихлорохина и 3132 пациента для приема стандартной лекарственной терапии при COVID-19. Согласно опубликованным данным, не было значительного различия в достижении первичной конечной точки — 28-дневной смертности (25,7% для группы гидроксихлорохина по сравнению с 23,5% стандартной терапии; отношение рисков 1,11 [доверительный интервал 95% 0,98-1,26]; р = 0,10). Также не было никаких доказательств положительного влияния на продолжительность пребывания в больнице или другие результаты.

ЭТИ ДАННЫЕ УБЕДИТЕЛЬНО ИСКЛЮЧАЮТ КАКУЮ-ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ ОТ ГИДРОКСИХЛОРОХИНА У ПАЦИЕНТОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ С COVID-19.

Главный исследователь Питер Хорби акцентировал внимание на том, что «гидроксихлорохину и хлорохину уделяется много внимания, и несмотря на отсутствие каких-либо убедительных доказательств, они очень широко используются для лечения пациентов с COVID-19. Исследование RECOVERY показало, что гидроксихлорохин не является эффективным лечением у пациентов, госпитализированных с COVID-19». Ученый разочарован, что это лечение оказалось неэффективным, но теперь можно будет сосредоточить внимание на более перспективных лекарствах.

Заместитель главного исследователя Мартин Лэндрэй сказал:

СУЩЕСТВУЕТ ОГРОМНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (СПЕКУЛЯЦИИ) И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО РОЛИ ГИДРОКСИХЛОРОХИНА, КАК СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19, ПРИ ЭТОМ ОТСУТСТВУЕТ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КРУПНЫХ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. СЕГОДНЯШНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ RECOVERY ДОВОЛЬНО ЯСНЫ — ГИДРОКСИХЛОРОХИН НЕ СНИЖАЕТ РИСК СМЕРТИ СРЕДИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С ЭТИМ НОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ. ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ ВО ВСЕМ МИРЕ И ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВАЖНОСТЬ КРУПНЫХ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНФОРМИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ.

Полная информация о протоколе исследования и, связанных с ним материалов, доступны на сайте recoverytrial.net.

gmpnews