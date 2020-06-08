Назначен новый генеральный директор Chiesi в России

Маттео Варньер назначен генеральным директором ООО «Кьези Фармасьютикалз», российского филиала Группы компаний Chiesi. Ранее он занимал должность директора по развитию бизнеса Группы компаний Chiesi на Ближнем Востоке.
Как сообщили «ФВ» в компании, до приезда в Россию г-н Варньер работал директором по развитию бизнеса Группы компаний Chiesi на Ближнем Востоке.
«Группа Chiesi завоевала хорошую репутацию в России. Филиал в Москве, образованный в 2005 году, имеет хорошие финансовые показатели и команду из более чем 170 человек в России. Мы намерены продолжать рост в России, которая остается одним из наших целевых развивающихся рынков в мире», – отметил Маттео Варньер.
Он добавил, что прежний генеральный директор ООО «Кьези Фармасьютикалз», возглавлявший его с 2005 года, Юрий Литвищенко продолжит работать в компании, «развивая внешние связи филиала».
Елена Калиновская
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