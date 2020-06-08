Минздрав разработал порядок изготовления радиофармпрепаратов ‎в медучреждениях

Порядок изготовления радиофармпрепаратов ‎в медучреждениях конкретизирует требования, предъявляемые к помещениям, оборудованию и персоналу, контролю качества с учетом норм радиационной безопасности.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа «Об утверждении порядка изготовления в медицинских организациях радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения». Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

Порядок конкретизирует требования, предъявляемые к помещениям, оборудованию и персоналу, контролю качества при изготовлении радиофармацевтических лекарственных препаратов в медицинской организации с учетом норм радиационной безопасности, требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, установленных законодательством РФ.

Все операции по изготовлению и контролю качества должны соответствовать разработанной, документально оформленной и утвержденной в медицинской организации системе обеспечения качества радиофармацевтических лекарственных препаратов.

При изготовлении радиофармацевтических лекарственных препаратов должны быть приняты меры по предотвращению перекрестной контаминации от персонала, исходного сырья и материалов, радионуклидов и пр.

Не допускается одновременное изготовление различных радиофармацевтических лекарственных препаратов в одной рабочей зоне (горячей камере, ламинарной зоне или шкафу).

Учитывая радиационную активность готового продукта, допускается наносить маркировку на первичную упаковку до начала их изготовления. На флаконы может быть нанесена маркировка с частичной информацией до операции наполнения, при этом стерильность не должна быть нарушена и не должно быть помех ‎для визуального контроля наполненных флаконов.

Радиофармпрепараты должны храниться ‎в закрытой зоне, предназначенной для данных целей, с установлением ограничений и порядка доступа персонала.

Елена Сидорова

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