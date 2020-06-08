Антимонопольный регулятор возобновил расследование в отношении Teva

Регулятор вспомнил о старой сделке израильской компании и Cephalon. По мнению Евросоюза, сделка привела к росту цен на дженерик.

Евросоюз возобновил расследование в отношении израильской фармацевтической компании Teva («Тева»), сообщает Reuters. Компания обвиняется в сговоре со своим конкурентом – компанией Cephalon («Цефалон») в заключении сделки по задержке вывода на рынок дженерика (pay-for-delay) препарата для лечения нарушений сна modafinil.

Три года назад Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка, по условиям которой Teva выплатила Cephalon определенную сумму наличными в рамках урегулирования судебного спора о нарушении патентных прав на оригинальный препарат, могла привести к росту цен на дженерик.

Регулятор направил в адрес Teva Уведомление о претензиях, в котором обосновало свое решение о признании этой сделки нарушением антимонопольного законодательства Евросоюза.

Теперь регулятор направил в адрес израильской компании повторное письмо, ссылаясь на более ранние решения суда, подтверждающие нелегитимность сделки.

В случае доказательства вины Teva может быть оштрафована на сумму, составляющую до 10% глобального объема продаж компании.

Регуляторы по обеим сторонам Атлантики ведут борьбу с подобными сделками.

Teva приобрела Cephalon в 2011 году.

Илья Дугин

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