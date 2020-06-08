Итальянские компании начали разрабатывать вакцины против COVID-19

В Евросоюзе озабочены тем, что населению блока не хватит вакцин. ЕС ведет переговоры об авансовых закупках вакцин-кандидатов.

Итальянская биотехнологическая компания Rottapharm Biotech («Роттафарм Байотек») ищет инвесторов для финансирования разработки вакцины против SARS-CoV-2, сообщает Reuters. Страна стремится создать запасы собственной вакцины для борьбы с заболеванием.

Несколькими днями ранее другая итальянская компания – Takis получила 3 млн евро (3,4 млн долл.) на клинические исследования (КИ) своей экспериментальной вакцины Covid-eVax, разработка которой началась в феврале.

Как отметил исполнительный директор Rottapharm Biotech Лучо Ровати, компания надеется привлечь средства от частных и институциональных инвесторов.

Средства, полученные компанией Takis, будут направлены на производство доз вакцины для I стадии клинических исследований, которые запланированы на осень текущего года. Первые результаты КИ ожидаются в марте 2021 года.

В Италии проводятся еще, по меньшей мере, два клинических исследования кандидатных вакцин, разработанных итальянскими компаниями. Италия – одна из европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Ряд европейских стран ведут интенсивные переговоры с фармкомпаниями о предварительных закупках экспериментальных вакцин против коронавирусной инфекции. Они последовали примеру США, которые финансируют разработку кандидатных вакцин за рубежом и заранее оплачивают их поставку.

Илья Дугин

pharmvestnik