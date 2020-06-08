«Акрихин» запустил линейку продуктов в области офтальмологии

2020 год ознаменовался для компании «Акрихин» открытием нового терапевтического направления. Компания выпустила линейку продуктов для терапии глазных болезней.

Согласно статистике за 2019 год, пятое место среди самых распространенных глазных заболеваний в России занимает глаукома. Кроме того, в РФ глаукома – основная причина инвалидности по зрению.

Различают две формы глаукомы: открытоугольная и закрытоугольная. Открытоугольная глаукома встречается наиболее часто и составляет более 80% всех случаев данного недуга. Как правило, она поражает людей после 40 лет и может привести к необратимым последствиям – слепоте. Ведущим фактором риска развития глаукомы является повышенное внутриглазное давление, поэтому снижение его уровня остается единственной доказанной эффективной стратегией в лечении глаукомы. Для терапии необходим подбор современных и доступных средств терапии.

Основу нового офтальмологического портфеля «Акрихина» составляют препараты, предназначенные для терапии открытоугольной глаукомы и офтальмогипертензии. Это глазные капли, не содержащие консервантов: бримонидин 2 мг/мл, дорзоламид 20 мг/мл и фиксированные комбинации: дорзоламид 20 мг/мл + тимолол 5 мг/мл, биматопрост 0,3 мг/мл + тимолол 5 мг/мл. Весь портфель препаратов для лечения глаукомы не содержит консервантов, что обозначено приставкой ЭКО в торговых названиях.

Таким образом, «Акрихин» расширил возможности врачей в применении на практике средств для терапии открытоугольной глаукомы и офтальмогипертензии в зависимости от стадии заболевания и имеющихся противопоказаний у пациентов.

Также среди новых продуктов «Акрихина» присутствуют препараты для терапии бактериальных конъюнктивитов – глазные капли моксифлоксацин 5 мг/мл и для аллергических конъюнктивитов – капли глазные олопатадин 1 мг/мл, который также не содержит консервант бензалкония хлорид. Выпуск таких продуктов обусловлен тем, что в России ежегодная статистика по заболеваемости конъюнктивитами составляет около 12 миллионов человек, причем от 60 до 80% обычно приходится на пожилое поколение.

Чтобы в полной мере использовать зрительную функцию, необходимо заботиться о своих глазах, особенно если существуют потенциальные риски нарушения зрения. Такими рисками, помимо наследственных признаков, для молодых людей могут служить внешние неблагоприятные факторы: ежедневная продолжительная работа за компьютером, увлечение просмотром телевизора или чтением, вождение автомобиля в темное время суток, частое пребывание в накуренных помещениях и само курение, а также подверженность действию интенсивного солнечного света. Для поддержания зрения граждан «Акрихин» предлагает биологически активную добавку к пище «СуперОптик» в упаковках по 30 и 60 капсул (БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ).

Офтальмологическая продукция «Акрихина» доступна в российских аптеках.

Источник: «Акрихин»

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