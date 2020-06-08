Роспатент получил более 90 заявок на средства борьбы с коронавирусом

За апрель и май Роспатент получил более 90 заявок. Для этой тематики установлен приоритетный порядок рассмотрения. В результате вместо 5-6 месяцев эти заявки удается рассмотреть за два месяца. Об этом сказал глава Роспатента Григорий Ивлиев в интервью «Российской газете».

По его словам, уже выдано по одному патенту на вакцину, на диагностические тест-системы и на устройство для обеззараживания воздуха в помещении. Сейчас на рассмотрении находятся более полусотни заявок на изобретения на терапевтические и профилактические средства для борьбы с коронавирусом, на средства дезинфекции. Также активно подаются заявки на средства индивидуальной защиты.

Изобретательная активность позволяет надеяться, что лекарство от COVID-19 появится уже к середине лета. Государство может воспользоваться защищенным патентом изобретением.

Препарат, имеющий патент, получит защиту только в России, отметил глава Роспатента.

«Второй патент на то же изобретение больше никому в мире не выдадут, но и права на защиту своей интеллектуальной собственности в другой стране без оформления национальной заявки у нашего изобретателя не будет. Для серьезных изобретений стараются закрыть хотя бы 10-15 промышленно развитых стран, где есть технологические мощности, чтобы воспроизвести объект патентной защиты», – пояснил Ивлиев.

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