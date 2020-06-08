Россия и Китай совместно будут разрабатывать и производить вакцину от COVID-19

Китай планирует сотрудничать с Россией в разработке и производстве вакцины от коронавируса. Об этом 7 июня на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая», заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, пишет ТАСС.

«Перед лицом эпидемии Китай и Россия как всеобъемлющие стратегические партнеры в новую эпоху действовали сообща против COVID-19. В будущем мы будем следовать консенсусу, достигнутому руководителями двух стран, и продолжим углублять сотрудничество в борьбе с эпидемией, в том числе в сфере разработки и производства вакцины. Так наши страны вместе внесут свой вклад в мировую борьбу с эпидемией», – цитирует ТАСС главу зарубежного ведомства КНР.

Ранее на этой же пресс-конференции министр науки и техники КНР Ван Чжиган сообщил, что в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже проходят испытания. Глава ведомства также указал, что власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования.

pharmvestnik