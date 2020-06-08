Доля аптечных продаж дорогостоящих препаратов в апреле достигла 44%

По данным аналитической компании AlphaRM, аптечные продажи лекарственных средств в апреле 2020 года по сравнению в апрелем 2019 года выросли на 10% в натуральном выражении и на 1% в стоимостном и достигли 462 млн упаковок на сумму 84,8 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что выросли доли дорогостоящих препаратов стоимостью свыше 500 рублей в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Также наблюдается рост средней цены на препараты-лидеры практически во всех сегментах, причем у некоторых брендов данный прирост двузначный. На этом фоне выделяется бренд «Асептолин», средняя цена которого выросла на 47% по сравнению с апрелем 2019 года, бренд «Ингавирин» показывает прирост стоимости в 39%, а цена на препарат «Арбидол» выросла на 29%.

Аналитики назвали корпорации-лидеры в разрезе ценовых сегментов. В сегменте с ценой до 50 руб. лидером по продажам в стоимостном выражении в апреле 2020 года стала корпорация «Фармстандарт», в сегменте 50-150 руб. – Stada, в сегментах 150-300 и 300-500 лидирует «Отисифарм», в сегменте 500-1500 — Abbott . А самым дорогим в сегменте более 1500 рублей лидером по продажам стала корпорация Bayer Group.

pharmvestnik