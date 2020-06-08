Компания «Генериум» зарегистрировала комбинацию тестов для выявления антител к SARS-CoV-2

Российская биофармацевтическая компания «Генериум», которая специализируется на разработке и производстве фармацевтических продуктов для диагностики и лечения орфанных, онкологических и социально значимых заболеваний, зарегистрировала три тест-системы для выявления специфических анти-SARS-CoV-2 антител классов IgA, IgM и IgG методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Все три тест-системы разработаны компанией «Генериум» и будут производиться в партнерстве с ООО «Медико-биологический союз». Они позволяют определить уровень иммуноглобулинов «быстрого» реагирования, таких как А (IgA) или М (IgM), а также иммуноглобулинов, свидетельствующих о формировании стойкого иммунного ответа G (IgG):

Первый тест «Антигма-скрин» позволяет выявить антитела сразу всех трех классов к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), сообщили в «Генериум». Это дает возможность выявлять всех пациентов, которые когда-либо встречались с инфекцией, в том числе переболевших и бессимптомных.

Второй тест «Антигма-А» предназначен для качественного выявления антител IgA к коронавирусу SARS-CoV-2. Учитывая, что при COVID-19 антитела IgA во многих случаях выступают в роли «ранних» антител и определяются в крови человека раньше и чаще, чем антитела IgM, данный тест позволяет определить болезнь на ранних стадиях и может быть использован у лиц с наличием симптоматики. В настоящее время «Антигма-А» — первая отечественная тест-система, разработанная для выявления антител класса A (IgA) при COVID-19.

Третий тест «Антигма-G» предназначен для количественного выявления антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2. Данный тест позволяет выявлять пациентов с наличием иммунитета и оценить уровень «коллективного» (популяционного) иммунитета в обществе.

В основе всех трех тестов используется метод иммуноферментного анализа. Высокая чувствительность и специфичность тест-систем доказана в клинико-лабораторных исследованиях, отмечают в «Генериум». Время постановки тестов занимает час и может выполняться как в ручном режиме, так и на автоматическом анализаторе, то есть подходит для лабораторных учреждений любого уровня оснащенности.

Благодаря данной разработке в России существенно расширяются возможности по проведению диагностики инфекции COVID-19 и ее последствий. «Тесты Антигма имеют антигены к S1 белку и к нуклеокапсиду, что делает их высокочувствительными и информативными, — рассказал генеральный директор АО «Генериум» профессор Дмитрий Кудлай. — Это позволяет проводить качественный анализ биоматериалов и выявлять заболевание на самых разных стадиях. Обеспечение нужд российского здравоохранения высокоточными и высокоэффективными тест-системами в текущих условиях актуальный пример полезности практической биотехнологии для страны. В комплексе с созданной ранее тест-системой, основанной на методе амплификации, универсальный комплект решений на все антитела А, М и G позволяет эпидемиологически и экономически сегментировать наших сограждан по отношению к коронавирусу COVID-19. Это позволит четко определить схемы лечения и восстановления для одних категорий граждан и степень участия в экономических процессах для других».

Источник: АО «Генериум»

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