Репик раскрыл размер инвестиций в производство вакцин и препаратов для терапии COVID-19

РФПИ и «Р-Фарм» намерены инвестировать не менее 4 млрд руб. в расширение производства препаратов для терапии COVID-19 и производство вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания «Р-Фарм» намерены инвестировать в расширение биотехнологического производства препаратов для терапии COVID-19 и производство противокоронавирусной вакцины, которую разработали и испытали на себе в Национальном исследовательском центре им. Гамалеи. Об этом пишет Forbes со ссылкой на владельца «Р-Фарм» Алексея Репика.

Для инвестиций «Р-Фарм» и РФПИ в течение нескольких недель создадут отдельное юрлицо, отметил бизнесмен. Он не стал уточнять, как будут распределены доли в новой компании, но указал, что это «будет равноправное партнерство». Точный объем инвестиций пока не определен, но он составит не менее 4 млрд руб. Инвестиции будут сделаны уже в этом году.

По словам Репика, по вопросу выпуска вакцины «Р-Фарм» взаимодействует с центром Гамалеи с марта 2020 года: компания будет производить ее на своих мощностях.

Кроме того, РФПИ и «Р-Фарм» собираются инвестировать в производство препарата «Артлегиа» (олокизумаба), который разработала «Р-Фарм». В начале июня препарат внесен во Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Фото: deloros.ru

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