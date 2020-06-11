Аналитики Wall Street усомнились в возможности слияния AstraZeneca и Gilead

Аналитики пришли к выводу, что на пути сделки встанет политика. Власти США не захотят расставаться с компанией, разработавшей препарат для лечения COVID-19.

По мнению аналитиков Wall Street, сделка по приобретению шведско-британской компанией AstraZeneca американской Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») маловероятна, в т.ч. по политическим причинам, сообщает Reuters.

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что AstraZeneca выразила заинтересованность в приобретении американской компании.

Акции Gilead незначительно выросли на утренних торгах.

Аналитики полагают, что потенциальная сделка по слиянию двух компаний, находящихся в числе лидеров среди разработчиков средств для борьбы с COVID-19, является весьма неоднозначной с политической точки зрения, поскольку правительства принимают усилия по контролю над разработками потенциальных вакцин или лекарственных препаратов.

По информации Bloomberg, Gilead не заинтересована в объединении с какой-либо крупной компанией. Американская компания разработала препарат remdesivir, продемонстрировавший эффективность в ряде клинических исследований и одобренный для экстренного применения в некоторых странах мира.

AstraZeneca разрабатывает вакцину против SARS-CoV-2 в партнерстве с Окфордским университетом.

Как отметил аналитик компании SVB Leerink Джеффри Порджес, будет удивительно, если Правительство США позволит Gilead «переехать» в Великобританию.

По его словам, каждой стране важно сохранить научно-исследовательский и производственный потенциал в сфере здравоохранения, особенно теперь.

Аналитик банка Citigroup Эндрю Баум уверен, что администрация Президента США примет все меры для блокирования сделки по покупке одной из крупнейших американских биофармацевтических компаний, вовлеченной в разработку препаратов для борьбы с пандемией.

В случае успеха рыночная капитализация объединенной компании составила бы около 232 млрд долл.

Илья Дугин

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