ТПП предлагает освободить от НДС отечественное сырье, необходимое для выпуска медизделий

Помимо этого, Торгово-промышленная палата (ТПП) России просит Минфин РФ установить заградительные пошлины на медицинские маски, респираторы и одноразовую одежду из Китая для поддержки отечественного производства. Об этом говорится в предложениях палаты в проект основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ТПП, направленное в адрес статс-секретаря — замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

[ПРЕДЛАГАЕТСЯ] УСТАНОВИТЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КИТАЯ (МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ, РЕСПИРАТОРЫ, МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА), — ГОВОРИТСЯ В ПИСЬМЕ.

По мнению главы ТПП Сергея Катырина, «низкокачественные дешевые средства индивидуальной защиты из Китая, заполняя в период пандемии российский рынок, не позволяют российскому производству набирать мощности и стабильно конкурировать на этом рынке».

Он указал, что данные меры позволят повысить качество изделий и сократить дефицит товара, для промышленности в РФ — увеличить внутреннее производство, мощную отрасль и стабильный сбыт для производителей, а для государства — сформировать национальные резервы, увеличить количество рабочих мест, поступления налогов, страховых и пенсионных взносов.

Кроме того, ТПП предлагает «освободить от НДС отечественное сырье, материалы и комплектующие, применяемые в производстве медицинских изделий».

«Учитывая высокую конкурентоспособность отечественных медицинских изделий, наличие мощностей по производству диагностического, терапевтического оборудования и приборов, в том числе для обеспечения контрактов жизненного цикла, данные меры помогут поддержать и наращивать отечественное производство медицинских изделий, что является вопросом национальной безопасности», — говорится в письме.

Кроме того, по мнению Катырина, это позволит «повысить конкурентоспособность российской медицинской техники (с точки зрения стоимости), а также сократит расходы системы здравоохранения всех уровней на закупки для оснащения лечебных учреждений современной медтехникой, что в результате позволит оснастить большее число объектов».

gmpnews